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Чернышенко сообщил, что в России может быть создан национальный кинопрокатчик

Вице-премьер подчеркнул, что в области культуры главной задачей является создание условий для сохранения традиционных ценностей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий спорт и культуру, рассказал о планах по созданию национального кинопрокатчика.

"Мы продолжим те проекты, которые начинались, и запустим новые. В частности, обсуждали создание национального кинопрокатчика, который создаст условия для нашего российского контента, чтобы он доминировал на различных средах, прежде всего это кино и телевидение, распространение видеосервисов", - сказал в понедельник Чернышенко в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России".

При этом он подчеркнул, что в области культуры главной задачей является "создание условий для сохранения нашего культурного кода и защита наших традиционных ценностей". Вице-пример добавил, что одним из приоритетов является "подготовка, проведение и празднование 75-летия Победы".

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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