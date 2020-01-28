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Выставка художника Сергея Сапожникова открывается в Новой Третьяковке

Многие его работы демонстрируются в России впервые

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выставка работ фотохудожника Сергея Сапожникова открывается в Западном крыле Новой Третьяковки во вторник и продлится до 29 марта. Как сообщил ТАСС художник, многие работы демонстрируются в России впервые.

"Мне очень приятно, что моя выставка открывается в стенах Третьяковской галереи, для меня это большая честь. Здесь собраны работы за 15 лет. Поскольку я все-таки еще молодой человек, я это рассматриваю не как подведение итогов, а как некий старт. Я выступаю в роли художника, который становится более осмысленным. Я думаю, что эта выставка как некая заявка на взрослую жизнь", - рассказал Сапожников.

Экспозиция объединила работы из серий "Халабуда" (2006-2008), "Неоконченные виды" (2012), Total Picture (2014), The Drama Machine (2015), Dance (2018). Экспозиция выстроена так, что работы образуют единую инсталляцию. "Почти все эти работы впервые показываются в России. Например, из серии "Удивительный день", которую я создал специально для Европейской биеннале современного искусства Manifesta 12 в Палермо в 2018 году", - отметил собеседник агентства.

"Здесь идет сочетание двух технических особенностей - я начинаю использовать снимки городской среды, которые я впечатываю в реальность. И использую свой прошлый опыт конструкции, визуальности, работы со светом и пространством, и соединяю это в какой-то новый для себя визуальный язык", - сказал фотохудожник, добавив, что для него именно эта серия представляет сейчас наибольший интерес, чтобы в дальнейшем ее развивать.

Авангард, необычные ракурсы и Феллини

По замыслу куратора, выставка ставит целью отразить как в фотографии, так и в других видах искусства, в том числе театрального, взаимопроникновение авангардных практик и идей конструктивизма в архитектуре. "С одной стороны, эта выставка о синтезе в фотографии, поскольку здесь используются различные языки, различные техники. Сергей работает как с аналоговыми фотоаппаратами, так и с цифровыми. С другой стороны - это отголоски разных фотоязыков известных мировых художников. Точно также в этих работах чувствуется сплав и перекличка с лучшими представителями русского авангарда, конструктивизма", - сказала ТАСС куратор выставки Мария Кьяра Ди Трапани.

По ее словам, здесь можно увидеть связь и с одним из основоположников конструктивизма фотографом, художником Александром Родченко. Важным куратор назвала то обстоятельство, что выставка открывается именно в Новой Третьяковке, где представлены работы таких художников, как Казимир Малевич. "Работы Сергея и работы этих художников невольно вступают в диалог. И эти ассоциации сразу пришли мне на ум, как только я познакомилась с творчеством Сергея. И первая из них - "Черный квадрат", выставленная в этом здании", - добавила Мария Кьяра.

"По этой выставке становится понятно, что мы имеем дело не только с художником и фотографом, но и с оператором, режиссером и хореографом, каковым Сергей, собственно, и является. Ироничный ракурс в работах Сапожникова она сравнила с фильмами Аки Каурисмяки, а темы, которые затрагивает фотохудожник, с темами, отраженными в кинолентах Андрея Тарковского, Федерико Феллини и Лукино Висконти.

"Это многоуровневая выставка. Я сравнила бы эти работы со старинными фресками, потому что часто, когда мы реставрируем фрески, под ними проступает первоначальная живопись. И мы видим, как из первоначальных работ Сергея выступает новое творчество, новая реальность", - сказала куратор. "Я считаю Сергея философом современного визуального языка. С одной стороны, он впитывает уже известный поэтический язык, поэтические течения. С другой стороны, перерабатывая их, дарит публике собственное видение", - заключила Мария Кьяра.

В рамках выставки 30 января пройдет дискуссия Сергея Сапожникова и Марии Кьяры ди Трапани о фотографии и ее связи с другими видами искусства. Организаторами выставки выступают Государственная Третьяковская галерея и компания Smart Art.

О художнике

Сапожников родился в 1984 году в Ростове-на-Дону. Окончил факультет психологии Южного федерального университета (бывший Ростовский государственный университет) и Институт проблем современного искусства в Москве, курс "Новые художественные стратегии". Cергей Сапожников начинал как граффитист и отчасти перенес атмосферу уличного искусства и в свои фотоработы.

Персональные выставки прошли в Ростове-на-Дону, Москве, Самаре, Воронеже, Милане. Работы Сапожникова находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Московском музее современного искусства, Коллекции Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина (Москва), Музее Польди-Пеццоли (Милан, Италия), Коллекции Альберто Сандретти (Италия), Коллекции Йоса Стеллинга (Нидерланды).

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