Молчанов возглавил департамент культуры, национальной и молодежной политики кабмина РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства РФ. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее Мишустин обновил структуру департаментов правительства. В соответствии с распоряжением, департамент культуры был преобразован в департамент культуры, национальной и молодежной политики.