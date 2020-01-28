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Молчанов возглавил департамент культуры, национальной и молодежной политики кабмина РФ

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин
Директор департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства РФ Денис Молчанов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Директор департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства РФ Денис Молчанов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства РФ. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее Мишустин обновил структуру департаментов правительства. В соответствии с распоряжением, департамент культуры был преобразован в департамент культуры, национальной и молодежной политики.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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