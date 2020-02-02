В "Гоголь-центре" рассказали о планах на новый сезон в день семилетия театра

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова отмечает в воскресенье семилетие своего существования. В день рождения коллектива, основанного 2 февраля 2013 года, в театре подвели итоги минувшего творческого года и объявили планы на новый сезон, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Гоголь-центру" исполняется семь лет. Наш театр живет не театральными сезонами, а календарными годами, поэтому планы на 2020 год мы традиционно объявляем в день рождения, 2 февраля", - пояснила собеседница агентства.

Серебренников о "Гоголь-центре"

Она процитировала комментарий Серебренникова по поводу творческой жизни "Гоголь-центра". "Семь лет - достаточный для театра срок по сегодняшним скоростям и темпам, поэтому можно подводить некоторые итоги", - считает худрук. По его словам, "первое и главное в том, что сегодня "Гоголь-центр" - одна из лучших театральных трупп России, это прекрасные артисты разных поколений, которые образуют ансамбль". "Наша труппа может существовать в достаточно большом диапазоне задач и разных типах театра", - уверен Серебренников.

"Второе, - продолжил он, - это зрительское признание, постоянные аншлаги. Достаточно сказать о более чем 100 тыс. зрителей, которые посетили театр за прошедший год, и о возникающих сайтах-перекупщиках, с которыми мы постоянно боремся. Это говорит о том, что наш театр нужен, востребован и находится на пике популярности".

"И третье - международное признание. Участие в фестивалях (Авиньонский театральный фестиваль, Wiener Festwochen, Seoul Performing Arts Festival и многие другие), постоянные запросы на гастроли в разных странах, в лучших театральных компаниях и центрах мира. Спектакли "Гоголь-центра" приглашают для того, чтобы мы представляли российский театр за рубежом. Проект "Декамерон" с Deutsches Theater Berlin, над которым мы работаем в данный момент, - еще одно тому подтверждение", - привели слова Серебренникова в пресс-службе театра.

Мнение директора театра

Там же изложили мнение директора "Гоголь-центра" Алексея Кабешева. "Кажется, семь лет - совсем небольшой срок, но для нас очень важный, - отметил он. - За это время вырос настоящий театр, который стал для многих молодых деятелей искусства неким ориентиром, на который они равняются, сформировалась своя эстетика, но самое главное - мы вырастили своего зрителя".

Развивая мысль, директор "Гоголь-центра" обратил внимание на то, что "театр - это всегда диалог". "А наш зритель, в свою очередь, помог создать театр, в котором ему интересно, в который он хочет приходить, возвращаться, пересматривать спектакли, и сформировал нас", - поделился Кабешев.

"Все эти годы мы старались быть честными со своим зрителем: говорить на темы, которые нам казались важными, актуальными, быть открытыми. Наверняка этим и можно объяснить аншлаги на наших спектаклях и почти 99% проданных билетов за прошедший год. Для нас это не сухая статистика, а степень зрительского доверия и стимул развиваться дальше", - заявил директор "Гоголь-центра".

Премьеры-2020

Перечень премьер 2020 года в пресс-службе "Гоголь-центра" начали с "Декамерона". "Спектакль Кирилла Серебренникова по мотивам книги Джованни Боккаччо - уникальный совместный проект Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центра". Десять новелл о любви и смерти прозвучат на немецком и русском языках", - сообщила собеседница ТАСС.

Пьеса написана Серебренниковым, в проекте заняты десять артистов: Ангела Винклер, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн, Кристиан Грасхоф, Филипп Авдеев, Александра Ревенко, Георгий Кудренко, Ян Гэ. Премьера спектакля состоится в Берлине на сцене Deutsches Theater Berlin 8, 9 и 10 марта. В конце июня пройдет российская премьера "Декамерона" в "Гоголь-центре".

В течение сезона 2020 года репертуар "Гоголь-центра" пополнят несколько постановок. В их числе спектакль Евгения Кулагина и Ивана Естегнеева по пьесе Леонида Андреева "Жизнь человека"; спектакль "Дон Кихот" по роману Мигеля де Сервантеса поставит Иван Вырыпаев. "Семен Серзин инсценирует роман Саши Филипенко "Красный крест", а Филипп Авдеев, Александр Горчилин и Егор Прокопьев - спектакль "Страх и отвращение в Москве" по роману Хантера Томпсона", - проинформировали в пресс-службе.

В планах также спектакль Никиты Кукушкина и Валерия Печейкина по текстам Владимира Одоевского с рабочим названием "Человек без имени". "Задуман и совместный проект "Коляда-театра" (Екатеринбург) и "Гоголь-центра". Это будет спектакль Николая Коляды и Бориса Березовского "Веничка" по записным книжкам Венички Ерофеева", - сообщила собеседница агентства.

Кроме того, в 2020 году запланированы гастроли "Гоголь-центра" в Израиль ("Наша Алла"), в Санкт-Петербург ("Маленькие трагедии", "Мученик"), в Германию ("Барокко"), Грецию ("Мертвые души"), США ("Мертвые души"). В Москве продолжит работу "Гоголь-тема" - авторский проект журналиста Катерины Гордеевой, а также проекты "Гоголь-кино", "Гоголь-текст", "Гоголь-плюс", "Гоголь-базар", "Гоголь-дети".