Трейлер "Мулан" и Скорсезе в ролике Coca-Cola: самое интересное в перерывах Супербоула

В ночь с 2 на 3 февраля в США прошла игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Супербоул. За сражением между Канзасом и Сан-Франциско наблюдали более 100 миллионов человек, но это не единственное развлечение для американцев. Эфирное время Супербоула одно из самых дорогих в мире и одновременно — с одной из самых больших аудиторий, поэтому многие компании и киностудии впервые показывают свои новые ролики и трейлеры именно во время игры. Это лучшая гарантия того, что их увидит огромное число зрителей. Реклама Jeep с Биллом Мюрреем и сурком Компания Jeep использует в своем новом рекламном ролике для Jeep Gladiator запрещенное оружие — Билла Мюррея — и возвращает его в один из самых его известных фильмов — "День сурка". Фил Коннорс снова просыпается в городке Панксатони под песню Сонни и Шер I got you babe. Когда он по привычке направляется на главную площадь, чтобы услышать решение сурка, он видит новенький Jeep, без особых раздумий хватает животное и уезжает вместе с ним. Правда, во время поездки они становятся такими хорошими друзьями, что Фил решает не убивать своего тезку, а просто проживать с ним день за днем и использовать Jeep по полной.

' Youtube/ Jeep'

Первый трейлер фильма "Мулан" Очередной ремейк студии Disney — на этот раз мультфильма 1998 года о женщине-воине Мулан. Когда завоеватели с Севера объявляют войну Китаю, император издает декрет, согласно которому в армию призывается по одному мужчине от каждой семьи. Ловкая, сильная и волевая Мулан решает выдать себя за мужчину и становится одним из величайших воинов в истории Китая.

' Youtube/ Movie Trailers Source'

Новый "Топ Ган: Мэверик" Компания Paramount Pictures купила себе 30 секунд эфирного времени, чтобы напомнить нам о готовящемся сиквеле "Лучшего стрелка", получившем название "Топ Ган: Мэверик". Первый трейлер фильма вышел в конце прошлого года. Том Круз возвращается к роли Пита "Мэверика" Митчелла. Через 34 года после событий оригинальной картины Митчелл оставляет службу и нанимается инструктором в академию Топ Ган, где он подготавливает выпускников к невиданной до того миссии. В процессе подготовки он знакомится с Брэдли "Петухом" Брэдшоу в исполнении Майлза Теллера, который, судя по короткому трейлеру, недолюбливает опытного пилота.

' Youtube/ Movieclips Trailers'

Еще один трейлер Джеймса Бонда Новый трейлер 25-го фильма о секретном агенте 007. Первый ролик зрителям показали в декабре, и еще один трейлер картины выйдет через несколько недель. Джеймс Бонд покинул секретную службу и наслаждается своей пенсией на Ямайке, правда недолго. ЦРУ не может справиться без незаменимого британского джентльмена. Его новая миссия похожа на все остальные 24 миссии из предыдущих фильмов: ему нужно найти ученого, похищенного очередным таинственным злодеем. Хотя не таким уж таинственным — его играет звезда "Мистера Робота" и "Богемской рапсодии" Рами Малек. Также в фильме снялись Ральф Файнс, Леа Сейду, Ана де Армас и Наоми Харрис.

' Youtube/ Rapid Trailer'

Рик и Морти застряли в рекламе Pringles Компания Pringles решает позаигрывать с постмодернизмом. Рик и Саммер сидят на диване и смотрят рекламу Pringles, в это время к ним подходит Морти и начинает рекламировать разные вкусы чипсов. Тогда Рик понимает, что они сами находятся в рекламе Pringles и назад пути нет.

' Youtube/ Adult Swim'

Скорсезе и Джона Хилл в рекламе Coca-Cola Даже страшно представить себе, сколько компания Coca-Cola потратила на съемки этого ролика. Режиссер Мартин Скорсезе, который недавно назвал фильмы Marvel парками развлечений, видимо, не имеет ничего против продукции Coca-Cola. По сюжету, мистер Скорсезе застрял на вечеринке, где его принимают за официанта, и пытается дописаться до Джоны Хилла, который явно забил на него и хочет остаться дома. Единственное, что спасает Мартина от тусовки в одиночестве, — это Coca-Cola. Джона делает пару глотков и отправляется на вечеринку к знаменитому режиссеру.

' Youtube/ Coca-Cola'

Оммаж "Сиянию" в рекламе Mountain Dew Ролик Mountain Dew будет поскромнее, зато он замахивается на классику — "Сияние" Стэнли Кубрика. Звезда "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон воспроизводит знаменитую сцену с топором, чтобы прорваться к женщине, прячущейся от него в другой комнате, и напоить ее Mountain Dew. Девочек-близнецов тоже играет Крэнстон.

' Youtube/ Mountain Dew'

Третий Губка Боб В трейлере третьего полнометражного фильма о приключениях знаменитого Губки и его друзей "Губка Боб в бегах" Боб и Патрик отправляются в затерянный город Атлантик-Сити, чтобы найти похищенную улитку Гэри. Во время этого путешествия они не только переживут кучу приключений вместе, но и поймут ценность дружбы. В озвучке фильма приняли участие Киану Ривз и Аквафина, но каким героям они подарили свои голоса, пока неизвестно.

' Youtube/ Movieclips Trailers'