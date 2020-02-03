Ведущий солист Московского театра оперетты Юрий Веденеев отмечает 75-летний юбилей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московский театр оперетты поздравит в понедельник своего ведущего солиста, народного артиста России Юрия Веденеева, которому исполняется 75 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра, где Веденеев служит с 1972 года.

"Хотя понедельник в нашем театре - выходной день, вся труппа поздравляет нашего дорогого Юрия Петровича Веденеева с юбилеем, в честь которого в Московской оперетте открывается выставка, посвященная искусству замечательного артиста", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, экспозиция, развернутая в театре, отразит долгий творческий путь Веденеева, имя которого уже много десятилетий не сходит с афиш театра. "На его счету такие прекрасные сценические создания, как Эдвин в "Королеве чардаша" Имре Кальмана и Токмаков в "Девичьем переполохе" Юрия Милютина, Бертелье в "Примадонне" Жака Оффенбаха и Одиссей в "Пенелопе" Александра Журбина, а также Данило в "Веселой вдове" Франца Легара, Генрих Айзенштейн в "Летучей мыши" Иоганна Штрауса, Мистер Икс в "Принцессе цирка" Имре Кальмана", - перечислила представитель пресс-службы.

"Эти и многие другие персонажи Веденеева уже давно стали классикой, вошли в золотой фонд искусства оперетты и любимы поклонниками жанра", - продолжила она. "Широка и гастрольная география артиста, который выступал на прославленных сценах мира. Более 25 лет Веденеев пел в Большом театре. Но при этом он по сей день верен своему родному театру", - отметила собеседница агентства.

Она сообщила, что в настоящее время Веденеев занят в шести репертуарных спектаклях, ближайшим из которых станет "Цыганский барон", который состоится 6 февраля.

О народном артисте

Юрий Веденеев родился в 1945 году в Новороссийске. По окончании ГИТИСа, где его педагогом был Георгий Ансимов, был принят в 1972 году в театр "Московская оперетта". В 1988 году он был приглашен в Большой театр, на сцене которого дебютировал в заглавной партии оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского.

"Я проработал в оперной труппе Большого театра 24 сезона, которые пролетели, как один миг", - признался в беседе с ТАСС Веденеев, уточнив, что в 2012 году завершил сотрудничество с ГАБТом. "А вот в Московской оперетте я служу уже 48 сезонов", - заявил артист.

Он по-прежнему активно занят в репертуаре родного театра, участвуя в шести афишных спектаклях, в числе которых сравнительно новые постановки - "Фея карнавала", "Фанфан-Тюльпан" , "Grand канкан", а также классика жанра: и "Мистер Икс", и "Летучая мышь", и "Цыганский барон". Правда, герои Веденеева теперь иные - не такие, как в молодости.

"Время - жестокий продюсер, надо уметь отказаться от ролей, уже не соответствующих возрасту", - убежден юбиляр. Веденеев не собирается уходить на покой. Он говорит, что на сцене абсолютно не чувствует груза прожитых лет.