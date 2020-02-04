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Музей-заповедник "Павловск" воссоздаст мост со скульптурами оленей при участии Узбекистана

При содействии Межпарламентской ассамблеи СНГ музей получил копии скульптур оленей, оригиналы которых вывез в Узбекистан внук императора Николая I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Павловск" под Санкт-Петербургом в этом году откроет в парке после реставрации Олений мост, для которого воссоздаются четыре скульптуры оленей по образцам, сохранившимся в Узбекистане. Об этом рассказала на пресс-конференции во вторник директор ГМЗ "Павловск" Вера Дементьева.

"Мы завершили капитальный ремонт Оленьего моста. На нем ранее находились олени, которые исчезли в 1928 году. По модели немецкого скульптора Рауха было отлито много скульптурных изображений этих животных - они были в Ораниенбауме, Стрельне, Знаменке и Павловске. Вероятно, судьба многих была одинакова - их отправляли в переплавку, а четыре оленя из Стрельны оказались в Узбекистане, куда их вывез великий князь (Николай Константинович (1850-1918), внук императора Николая I)", - сообщила Дементьева.

Она пояснила, что на мосту были две пары оленей - молодых и зрелых (зрелость определяется ветвистыми рогами). В Узбекистане оказались только скульптуры молодых оленей - они украшают Дом приемов МИД страны. При содействии Межпарламентской ассамблеи СНГ музей получил их копии. Пару бронзовых оленей с ветвистыми рогами музей сделает своими усилиями, это займет несколько месяцев. "Двух зрелых мы будем делать сами, и к лету откроем мост с оленями", - пообещала Дементьева.

Павловский парк, основанный XVIII веке при создании резиденции Павла I, признан образцом пейзажного стиля среди парковых ансамблей. Его облик формировался на рубеже XVIII - XIX веков, когда в Европе и в России вошла в моду планировка парков по типу английских пейзажных, словно воспроизводящих естественный ландшафт. Парк обустраивали мастера английской и итальянской школы - Чарльз Камерон, Винченцо Бренна, Пьетро Гонзаго. Площадь Павловского парка составляет около 600 га, он условно делится на семь районов, и каждый имеет свои особенности в оформлении.

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