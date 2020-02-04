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Исследователи нашли наиболее вероятное место захоронения Хармса на Пискаревском кладбище

Как сообщил представитель оргкомитета премии Хармса Александр Марс, местом захоронения могут оказаться секторы братских могил под номерами 9 и 23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Группа исследователей, занимающаяся поисками могилы российского писателя Даниила Хармса (1905-1942), погибшего в блокадном Ленинграде, установила наиболее вероятное место его захоронения на Пискаревском мемориальном кладбище. Об этом рассказал во вторник ТАСС представитель оргкомитета премии Хармса Александр Марс.

"По данным архивов Пискаревского мемориала, захоронения в начале февраля 1942 года производились в секторе братских могил 9 и 23, это наиболее вероятное место", - сказал исследователь.

Более точное место, по его словам, станет возможно узнать после того, как будут направлены запросы в архивы МВД, поскольку Хармс скончался в психиатрическом отделении больницы тюрьмы "Кресты", куда он попал после ареста по обвинению в пораженческих настроениях. Один из запросов в архивы ведомства направит внучатая племянница писателя, сообщил Марс. В планах исследователей установить точное место могилы Хармса и в дальнейшем установить кенотаф, но не на братской могиле, - этого не позволяет регламент мемориала, а в каком-то другом месте.

Нет именных списков

В дирекции Пискаревского мемориала ТАСС пояснили, что со стопроцентной достоверностью в данный момент не могут ни подтвердить, ни опровергнуть документально эту версию, поскольку именных списков в архиве мемориала почти нет, и о людях, захороненных в братских могилах, крайне мало информации.

"В то же время, в этот период на Пискаревку привозили для захоронения умерших из "Крестов", и Хармс мог быть среди них", - сказали в дирекции. Зимой 1941-42 годов в некоторые дни на Пискаревском кладбище хоронили до 8-10 тыс. тел, и учитывать всех захороненных не успевали.

Даниил Хармс - советский писатель, участник ОБРЭИУ (Объединение реального искусства), которое выступало за отказ от традиционных форм искусства, обновление методов изображения действительности, культивировали гротеск и поэтику абсурда. Известен в том числе как детский писатель. Организаторы премии Хармса уже несколько лет занимаются поисками его могилы на Пискаревском кладбище, проверяя информацию в петербургских архивах.

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились здесь, на северной окраине города, самой суровой блокадной зимой 1941-42 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большую часть похороненных здесь никогда не опознают.

С 1961 года Пискаревское кладбище правительственным постановлением включено в число обязательных для посещения достопримечательностей города. Тысячи людей приходят сюда в памятные даты, связанные с войной - 8 сентября, когда вспоминают день начала блокады Ленинграда, и 27 января, в годовщину ее полного снятия, а также 22 июня и 8 мая, в канун Дня Победы.

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РоссияСанкт-Петербург
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