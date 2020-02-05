Крупнейший в России интернет-архив исторических узоров увеличится в 2020 году в три раза

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Крупнейший интернет-архив исторических узоров из разных регионов России в 2020 году увеличится более чем в три раза за счет пополнения новыми орнаментами, сообщила ТАСС автор и руководитель проекта Мария Лолейт. Также проект расширит функционал площадки для использования уникальных материалов зарубежными пользователями.

"Орнамика" является независимым проектом, совмещающим культуру и цифровые технологии для архивации, реконструкции, а также интерпретации узоров, созданных в разных регионах России до начала XX века. В 2020 году команда проекта подготовит аналитический раздел, позволяющий пользователям также более детально знакомиться с различными стилями, техниками узоров.

"Мы запустились с 2 тыс. узоров, в обработке находится еще 5 тыс. - за весну мы все это выложим, разнообразие узоров будет значительно заметнее. Также мы планируем перевод на английский, потому что за границей хуже доступность информации по графике России. Мы знаем, что есть специалисты, в том числе дизайн-специалисты, которые вдохновляются аутентичной российской графикой", - сказала собеседница агентства.

После увеличения архива до 7 тыс. узоров пользователи смогут работать с орнаментами из более чем 50 регионов России. Кроме того, команда проекта в соавторстве с партнерами планирует приступить к различными экспериментам, используя аналитику изображений на основе компьютерных алгоритмов.

"Это позволит, например, искать парадоксально похожие друг на друга узоры в разных веках, географиях. Никто так не анализировал графику аутентичных стилей регионов России", - добавила Лолейт, отметив, что также после полноценного запуска площадки специалисты проекта перейдут к более плотной работе с музеями, географическими обществами.

В 2020 году "Орнамика" подготовит первую крупную выставку, в ходе которой партнеры проекта "Цифровая лаборатория 2.5" предоставят посетителям возможность принять участие совместно со специальным роботом в создании масштабного полотна с различными узорами. В дальнейшем полотно планируется передать для одного из общественных пространств Москвы.