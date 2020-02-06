Театр Российской Армии отмечает 90-летний юбилей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА), которому в четверг исполняется 90 лет, отметит юбилей целой серией мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мы будем праздновать юбилей весь день", - сказала собеседница агентства. "Гостей театра ждет интересная программа", - заверила она.

Представитель пресс-службы проинформировала, что торжества начнутся в 14:00 мск, когда состоится открытие музея Театра Российской Армии. На 15:30 мск намечена закладка в зрительском фойе звезды народной артистки СССР Любови Добржанской (1905-1980). На 17:00 мск объявлен показ спектакля "Барабанщица" по пьесе Афанасия Салынского в постановке главного режиссера ЦАТРА, народного артиста РФ Бориса Морозова.

Музей в театре

"К празднованию юбилея в театре подошли основательно", - отметила собеседница агентства, подчеркнув, что "в этот день впервые свои двери откроет музей Театра Армии, экспозицию которого готовили почти два года".

По замыслу создателей музея, его экспозиция вместила "все, что было создано в Театре Армии почти за век творчества". К работе над подготовкой музейной экспозиции был привлечен Леонтий Озерников, художник, член Гильдии Союза художников, специалист, участвовавший в крупнейших музейных проектах, таких как Пушкинский музей, музей Гоголя, Исторический музей и многих других.

"В этом небольшом музейном зале мы сохранили идею звезды - формы здания Театра Армии и символа Армии. В самом центре музея - трюмо гримерки - идея преображения человека в героя. Любой актер гримируется, чтобы сыграть победителя или побежденного, подлеца или героя, влюбленного или ненавидящего. Зал сделан сценой, в виде тектоники лучей, которые, расходясь в стороны, открывают мизансцены ключевых спектаклей театра, как страницы книги", - представил концепцию музея художник Леонтий Озерников.

Со своей стороны, заведующая историко-мемориальным залом Театра Армии Елена Маньшина рассказала, что "музей раскрывает три ипостаси театра - начало, строительство и книга будущего - 21 век". "Сложная история нашей страны отражается в лицах героев спектаклей, в образном оформлении декораций и костюмов. Каждый спектакль буквально оживает в этих мифических кулисах", - пояснила она.

Мемориальную тему юбилейного дня продолжит церемония закладки в зрительском фойе звезды народной артистки СССР Любови Добржанской. "Замечательная актриса прожила 74 года, из которых 46 лет посвятила Театру Армии", - уточнила представитель пресс-службы.

Она же отметила, что завершатся торжества показом легендарного спектакля "Барабанщица". Впервые поставленный в 1959 году по одноименной пьесе Афанасия Салынского, он был восстановлен главным режиссером ЦАТРА, народным артистом РФ Борисом Морозовым. "Премьерные показы новой версии "Барабанщицы" посвящены 90-летию Театра Российской Армии и 75-летию Великой Победы", - сказала представитель пресс-службы.

История в спектаклях

"Замечательное событие - юбилей", - поделился своим мнением в беседе с ТАСС главный режиссер ЦАТРА Борис Морозов. "Я рад, что мы репетируем новые спектакли, планируем и выпускаем премьеры. В начале нашего юбилейного 90-го сезона Театр Армии представил два спектакля на сцене Большого зала - "Барабанщицу" Афанасия Салынского и "Сказку среди бела дня" по повести Виктора Витковича и Григория Ягдфельда", - сказал он.

По словам Морозова, на Экспериментальной сцене молодые режиссеры показали зрителям постановки по событиям жизни исторических личностей - Тухачевского, Горбачева, Берии. Активно идут репетиции двух премьерных спектаклей Малой сцены, над которыми работают народный артист РФ Николай Лазарев и Андрей Бадулин. Режиссер Дмитрий Астрахан в конце марта представит спектакль "Леди на день".

"Как говорят военные, театр встречает юбилей "на марше", - заявил главный режиссер. "В знаменательную дату необходимо вспомнить те имена и постановки, которые составили летопись нашего театра. Надеюсь, и сегодня мы создаем те спектакли, которые потом войдут в историю Театра Армии", - сказал Морозов.

О театре

Впервые о создании специализированного театра Красной Армии начали говорить в 1922 году. Осуществить эту идею удалось только в 1929 году, когда был сформирован мобильный сценический коллектив для обслуживания войск Красной Армии на Дальнем Востоке, куда труппа отправилась с политическим обозрением, посвященным событиям на границе с Китаем. Называлось это представление "К.В.Ж.Д."

Официальным днем рождения ЦАТРА считается 6 февраля 1930 года. В тот день Театр Красной Армии впервые выступил в Москве. Потом, в течение 10 лет, у труппы не было своего дома в столице. Здание, представляющее собой огромную пятиконечную звезду, было построено в 1940 году. Авторами проекта стали архитекторы Каро Алабян и Василий Симбирцев.

В оформлении театра принимали участие лучшие художники-монументалисты, в числе которых Лев Бруни, Владимир Фаворский, Александр Дейнека и Илья Фейнберг. По специальным заказам была изготовлена мебель, плафоны и люстры. Две сцены - в Большом зале, рассчитанном на 1500 мест, и в Малом - начали работать практически одновременно - в сентябре 1940 года. На них в общей сложности сыграно более 45 тыс. спектаклей.

Со временем театр Красной Армии стал Театром Советской Армии, а потом - Театром Российской Армии. С 1935 по 1958 год театр возглавлял народный артист СССР Алексей Попов, он поставил такие спектакли, как "Полководец Суворов", "Давным-давно", "Сталинградцы", "Фронт", ставшие классикой в истории русского театрального искусства.

С 1963 по 1973 год театром руководил сын Алексея Попова - народный артист СССР Андрей Попов. Затем главными режиссерами ЦАТРА в разные годы были Юрий Завадский, Александр Дунаев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец. В репертуаре театра появлялись новые постановки. Это "Учитель танцев" и "Океан", "Святая святых" и "Барабанщица", "Смерть Иоанна Грозного" и "Павел I", "Мандат" и "Деревья умирают стоя", "Много шума из ничего" и "Севастопольский марш", многие другие пьесы - классические и современные.

В театре играли Алексей Дикий, Фаина Раневская, Дарья Зеркалова, Антоний Ходурский, Даниил Сагал, Любовь Добржанская, Нина Сазонова, Владимир Сошальский, Людмила Касаткина, Федор Чеханков, Николай Пастухов, Владимир Зельдин. Последние 25 лет ЦАТРА руководит режиссер Борис Морозов.