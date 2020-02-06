Журнал "Новый мир" продолжит работу в нынешнем здании

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Доходный дом Страстного женского монастыря в Москве, где находится редакция литературного журнала "Новый мир", по решению арбитражного суда передан в собственность финансово-хозяйственного управления Московской патриархии (ФХУ МП), однако журнал сохранит за собой занимаемые помещения по договору безвозмездного пользования, сообщает в четверг правовое управление патриархии Русской православной церкви (РПЦ).

"4 февраля арбитражный суд г. Москвы удовлетворил требования ФХУ МП о передаче в собственность ФХУ нежилых помещений (площадью 930,9 кв.м.) в здании бывшего доходного дома Страстного женского монастыря по адресу: Москва, М. Путинковский пер., дом 1/2, стр. 1, находящихся в федеральной собственности (259,3 кв.м.) и в собственности г. Москвы (671,6 кв.м.). Площади, находящиеся в собственности Москвы, заняты Региональным общественным фондом поддержки и развития отечественной литературы "Новый мир", который использует их на основании договора безвозмездного пользования", - говорится в сообщении.

В правовом управлении отметили, что редакция "Нового мира" продолжит работу в тех же помещениях по договору безвозмездного пользования. "Что касается площадей, занятых фондом "Новый мир" (671,6 кв.м. из 930,9 кв.м.), то, согласно (закону), при смене лица на стороне ссудодателя к новому собственнику переходят права по ранее заключенному договору безвозмездного пользования, а его права обременяются правами ссудополучателя. В этой связи, в случае передачи помещений в собственность ФХУ, отношения по договору безвозмездного пользования (ссуды) с Фондом сохранятся, но ссудодателем уже будет выступать новый собственник - ФХУ", - отмечается в комментарии.

В управлении напомнили, что доходный дом Страстного монастыря был построен в 1912 году на земельном участке, принадлежащем монастырю, который был снесен в 1937 году, и отметили, что полученные помещения будут использоваться, "прежде всего, в мемориальных целях, для возрождения исторической памяти об уничтоженной обители".

"Новый мир" - один из старейших в современной России ежемесячных литературно-художественных журналов. Публикует художественную прозу, стихи, очерки, общественно-политическую, экономическую, социально-нравственную, историческую публицистику, мемуары, литературно-критические, культурологические, философские материалы. Объем: 240-256 полос. Издается в Москве с 1925 года. С 1947 по 1991 годы - орган Союза писателей СССР, с 1991 года - частное издание (учредитель и издатель - редакция журнала "Новый мир").