"Однажды в... Голливуде" и "Маленькие женщины" получили "Оскары" за зрелищность

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Фильм "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) и картина "Маленькие женщины" (Little Women, 2019) удостоены премий "Оскар" за зрелищность. Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.