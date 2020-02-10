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Оскар-2020

"Однажды в... Голливуде" и "Маленькие женщины" получили "Оскары" за зрелищность

Фильм Квентина Тарантино удостоен награды за лучшую работу художника-постановщика. Фильм Греты Гервиг одержал победу в номинации за лучшие костюмы

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Фильм "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) и картина "Маленькие женщины" (Little Women, 2019) удостоены премий "Оскар" за зрелищность. Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

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Фильм "Однажды в... Голливуде" режиссера Квентина Тарантино удостоен "Оскара" за лучшую работу художника-постановщика. В данной категории были представлены картины "1917", "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit), "Паразиты" (Gisaengchung) и "Ирландец" (The Irishman).

Ленту "Маленькие женщины", одержавшую победу в номинации за лучшие костюмы, сняла режиссер Грета Гервиг по мотивам романа Луизы Мей Олкотт. На "Оскар" в данной категории также претендовали фильмы "Джокер" (Joker), "Кролик Джоджо", "Однажды в… Голливуде" и "Ирландец".

Теги
Тарантино, КвентинОскар-2020
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