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СМИ: Warner Bros. переименовала "Хищных птиц" в США

По информации Entertainment Week, такое решение было принято на фоне низких кассовых сборов
Кадр из фильма "Харли Квинн: Хищные птицы" WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.​
Описание
Кадр из фильма "Харли Квинн: Хищные птицы"
© WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.​

Warner Bros. переименовала фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Как сообщает Entertainment Weekly, теперь картина называется "Харли Квинн: Хищные птицы" (Harley Quinn: Birds of Prey). 

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По информации издания, такое решение было принято на фоне низких кассовых сборов. В США за первый уикенд фильм собрал $33 млн против прогноза в $50 - 60 млн. В мировом прокате картина собрала $79 млн при бюджете в $82 млн.

Американский супергеройский фильм режиссера Кэти Янь вышел в российский прокат 6 февраля и стал восьмым фильмом в рамках Расширенной вселенной DC и продолжением фильма 2016 года "Отряд самоубийц". Согласно сюжету, главная героиня и ее подруги бросают вызов влиятельному мафиозо и противостоят криминальному миру.

Главные роли в картине исполнили Марго Робби, Гугу Эмбата-Ро, Маргарет Куэлли, Мэри Элизабет Уинстэд, Кристин Милиоти и другие актеры.

В России фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стал лидером проката, собрав 243,4 млн рублей за первые четыре дня. 

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