СМИ: Warner Bros. переименовала "Хищных птиц" в США

Джокер, до свидания: Готэм по версии Харли Квинн в "Хищных птицах"

По информации издания, такое решение было принято на фоне низких кассовых сборов. В США за первый уикенд фильм собрал $33 млн против прогноза в $50 - 60 млн. В мировом прокате картина собрала $79 млн при бюджете в $82 млн.

Американский супергеройский фильм режиссера Кэти Янь вышел в российский прокат 6 февраля и стал восьмым фильмом в рамках Расширенной вселенной DC и продолжением фильма 2016 года "Отряд самоубийц". Согласно сюжету, главная героиня и ее подруги бросают вызов влиятельному мафиозо и противостоят криминальному миру.

Главные роли в картине исполнили Марго Робби, Гугу Эмбата-Ро, Маргарет Куэлли, Мэри Элизабет Уинстэд, Кристин Милиоти и другие актеры.

В России фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стал лидером проката, собрав 243,4 млн рублей за первые четыре дня.