СМИ: Warner Bros. переименовала "Хищных птиц" в США

Warner Bros. переименовала фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Как сообщает Entertainment Weekly, теперь картина называется "Харли Квинн: Хищные птицы" (Harley Quinn: Birds of Prey).