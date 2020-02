Труппы из Канады, Израиля, Италии и России выступят на фестивале Context. Diana Vishneva

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. VIII Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 22 июня по 20 октября. В его программу войдут спектакли коллективов из Канады, Израиля, Италии и России, сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель фестиваля, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

"В этом году будет самая продолжительная программа в истории фестиваля, - отметила Вишнева. - И я очень рада вернуться и участвовать вновь не только как организатор и художественный руководитель, но и в качестве балерины. В этом году я буду танцевать на фестивале".

Программа будет разделена на два этапа. В летнем цикле с 22 июня по 2 июля зрителей ждут постановки "Ревизор" канадского хореографа Кристал Пайт, Playback израильского кабаре-шоу Охада Наарина, а также "Шут" и "Шахерезада" Пермского театра оперы и балета им. Чайковского и хореографа Алексея Мирошниченко. Роль иранской императрицы Фарах Пехлеви в "Шахерезаде" исполнит Диана Вишнева.

Осенью (15-20 октября) гости фестиваля смогут познакомиться с малоизвестными российской публике, но уже заявившими о себе на мировой сцене именами, отметила директор фестиваля Ксения Климанова. В афише - итальянский спектакль-лекция о поэзии, технике и творчестве немецкой балерины Пины Бауш Moving with Pina ("Двигаясь вместе с Пиной"), постановка TOML (Time of My Life) израильской танцевальной компании "СОЛ" - Дом Танца". В рамках специальной программы Context Open состоится показ проекта победительницы конкурса молодых хореографов 2017 года Ольги Лабовкиной "Воздух".

Традиционно ключевым событием фестиваля станет конкурс молодых хореографов. Его финалисты будут объявлены 15 июля. Они представят свои работы 14 и 15 октября в Москве в "Гоголь-центре" и 18 октября в Санкт-Петербурге на сцене Театра балета Бориса Эйфмана. Параллельная и кинопрограммы будут объявлены позднее.

Фестиваль Context. Diana Vishneva был создан в 2013 году. Его художественным руководителем выступает народная артистка России Диана Вишнева.