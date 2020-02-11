В "Спокойной ночи, малыши!" покажут "российский ответ "Тачкам"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первый российский анимационный сериал о гонках и суперкарах "Супер ралли" будет демонстрироваться в эфире главной детской программы страны "Спокойной ночи, малыши!" на телеканале "Карусель". Об этом во вторник сообщил президент Трансконтинентальной медиакомпании, один из создателей проекта Александр Митрошенков на пресс-конференции в ТАСС.

"Я хочу торжественно объявить, что сегодня вечером на телеканале "Карусель" в программе "Спокойной ночи, малыши!" состоится премьера нового анимационного фильма "Супер ралли". Это будет наш ответ западным "Тачкам". Наш сериал создан на основе реальных событий. Несколько лет назад мы побывали на гонках и вдохновились, что появилась русская команда, а у нее появились русские болиды, созданные по высоким технологиям. Почувствовав, что такое дрожь машины, рев мотора, нам захотелось придумать вот такую вот историю", - сказал он.

Митрошенков отметил, что в дальнейшем планируется показывать мультфильм и за рубежом. "Мы уверены, что будет не один сезон, а много у этого анимационного мультфильма. У нас полностью готовы 24 серии - это первый сезон. Поддержку в создании нам оказало Министерство культуры РФ. Сейчас 28 стран выразили желание поучаствовать в трансляции этого сериала. Мы планируем, что к концу года мультфильм уже появится в Европе, Азии", - добавил он.

О мультфильме и автоспорте

Прототипом главного героя стал созданный российской компанией спортивный автомобиль BR1, ставший победителем гонки "24 часа Ле-Мана" среди негибридных автомобилей. "Я очень горд, что наша машина, наша команда SMP Racing стала главным героем такого мультика. Молодежь, когда посмотрит такой мультик, в автоспорте прибавится больше детей. Благодаря таким съемкам дети могут понять, что такое гонки, придут заниматься в автоспорт в правильном возрасте", - подчеркнул пилот программы SMP Racing, первый российский гонщик, участник чемпионата "Формулы-1" Виталий Петров.

По словам руководителя программы развития российского автоспорта SMP Racing Бориса Ротенберга, благодаря мультфильму дети будут лучше разбираться в правилах дорожного движения. "Те детишки, которые смотрят мультфильм, уже лучше понимают правила дорожного движения, а в детстве это дается гораздо быстрее, чем раньше начинаешь это изучать, тем лучше", - сказал он.

Пилот программы SMP Racing, двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2 Сергей Сироткин отметил, что мультсериал "Супер ралли" вызовет у детей интерес к автоспорту. "Задача этого мультика такая же, как и задача нашей академии - привить интерес детям, потому что желание заниматься автоспортом должно сформироваться в детстве у ребенка. После того, как ребенок посмотрел мультик и "загорелся", мы рады будем научить его всему и все показать. Недавно у нас совместно с SMP Racing открылась академия картинга, в которой я с утра до вечера сейчас занимаюсь. Мы сами все прошли, добились успеха и готовы делиться этим опытом со всеми детьми", - заключил он.

Мультсериал "Супер ралли" - детский проект производства российской студии анимационного кино "Меркатор Анимэйшн".