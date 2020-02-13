Петербургские археологи передали музею в Туркмении 3D копию находки возрастом 6 тыс. лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Ученые Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН из Петербурга создали для музея изобразительных искусств Туркменистана трехмерную копию одной из древнейших археологических находок на территории этой страны - жертвенника, которому около 6 тыс. лет. Как сообщила в четверг пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, копия передана в музей во время визита в Туркмению делегации Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.

"Модель изготовлена специалистами Института истории материальной культуры РАН. На сегодня этот институт продемонстрировал свои возможности лидирующего в мире учреждения в области цифровой археологии. Подарок - точная копия жертвенника, найденного в 1980-е годы ленинградскими археологами в долине реки Сумбар", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева, вошедшая в делегацию, археология сегодня владеет передовыми технологиями, и примером их внедрения является 3D-моделирование. "Институт истории материальной культуры РАН в этой сфере сегодня ведущая в мире организация. Доказательство - единственная в мире 3D-модель сирийской Пальмиры, созданная учеными в Санкт-Петербурге", - отметила она.

Как сообщила пресс-служба губернатора, во время церемонии передачи 3D-копии Беглов рассказал, что в Петербурге сформировались научные центры изучения культурного и исторического наследия Туркменистана, которые сохраняют и популяризируют культуру туркменского народа. Представители ленинградской и петербургской школы археологии, которые работают в Туркмении на протяжении нескольких десятков лет, вместе с туркменскими коллегами внесли большой вклад в изучение культурного прошлого этой страны.

С 1985 года экспедиция ИИМК РАН исследует раннеземледельческое поселение Йылгынлы-депе, расположенное в подгорной полосе Копетдага на юго-востоке Туркмении. Находки археологов пополняют коллекции Музея изобразительных искусств Туркменистана.