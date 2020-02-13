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Дирекция кинопремии "Сезар" в полном составе ушла в отставку

Ранее на сайте газеты Le Monde было опубликовано письмо с критикой в адрес руководства академии, которое подписали 400 ее членов
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© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Дирекция французской кинопремии "Сезар" объявила о коллективной отставке на фоне критики в адрес управления Академии искусств и технологий кинематографа, которая присуждает премию. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse.

"Чтобы высказать уважение всем тем, кто делал кино в 2019 году, чтобы восстановить спокойствие и сделать так, чтобы этот праздник кино все-таки оставался праздником, администрация приняла решение уйти в отставку, - приводится опубликованное заявление. - Эта коллективная отставка позволит провести полное обновление руководства".

В понедельник вечером на сайте газеты Le Monde было опубликовано письмо с критикой в адрес руководства академии, которое подписали 400 ее членов. В нем авторы обращали внимание на отсутствие права голоса при принятии важных решений у рядовых членов академии, которых насчитывается около 4,7 тыс. человек, а также на непрозрачность расходования денежных средств.

Помимо этого, подписавшиеся раскритиковали систему вступления в Ассоциацию по продвижению фильмов, 47 участников которой и являются руководителями академии. Они указали, что в нее в основном входят те, кто получил "Оскар", однако это далеко не все, кто отражает мнение 4,7 тыс. членов академии.

Премия "Сезар" вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа с 1976 года. Она получила название в честь известного скульптора-авангардиста Сезара Бальдачини.

45-я церемония награждения пройдет 28 февраля в Париже в концертном зале Плейель.

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Франция
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