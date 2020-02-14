Музей "Царское Село" обнаружил три сайта-двойника, продающих билеты по завышенной цене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Юристы государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Царское Село" будут добиваться прекращения продажи своих билетов на трех сайтах-двойниках, которые обнаружены в интернете. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГМЗ, уточнив, что цены на реализуемые через эти ресурсы билеты значительно превосходят установленные самим музеем.

"Сайты-двойники практически всегда предлагают приобрести "комплексные билеты, они включают билеты в Екатерининский дворец и Екатерининский парк, хотя платный вход в него действует только в летний сезон, трансфер из Петербурга. Стоимость билета значительно превосходит заявленную музеем: если стоимость билета для гражданина РФ на нашем официальном сайте - 700 рублей, двойники предлагают их за 1700, для студентов - за 1500 рублей вместо официальной цены - 350 рублей, дети до 16 лет проходят во дворец бесплатно, а неофициальные сайты просят за это 1000 рублей для школьников и 500 рублей для дошкольников"- отметили в пресс-службе. Таким образом, по подсчетам музея, посещение Царского Села для семьи с двумя детьми-школьниками по билетам, приобретенным на сайтах-двойниках, обойдется в 5400 рублей вместо официальной цены в 1400 рублей.

В музее-заповеднике подчеркивают, что единственный официальный сайт "Царского Села" - www.tzar.ru и сообщают, что создатели двойников, чтобы добиться максимального сходства с настоящим сайтом, не только дословно копируют информацию с него, но и используют в своем интерфейсе скриншоты официальной страницы. "Юристы музея направят информацию о сайтах-двойниках в соответствующие органы", - сказали в пресс-службе Царскосельского ГМЗ. В частности, речь идет о том, что музей проинформирует Минкультуры РФ о том, что не уполномочил данные сайты продавать свои билеты. "Юристы сейчас делают все необходимое для прекращения деятельности сайтов-двойников по продаже билетов в Царское Село", - сказали в пресс-службе.

Новая концепция приема

К новому "высокому" туристическому сезону в Царском Селе подготовили новую концепцию регулирования туристических потоков, которая позволит предотвратить повторение ситуации 2019 года, когда музей фактически оказался неспособен принять всех желающих посетить Екатерининский дворец. Как сообщила ТАСС директор музея Ольга Таратынова, усовершенствованная система уже представлена в Минкультуры РФ и будет доступна к началу мая. "При разработке концепции реорганизации системы приема посетителей Екатерининского дворца мы проделали титаническую работу. Среди принципиальных изменений, которые произойдут у нас в начале нынешнего высокого сезона, отмечу, что значительно увеличатся возможности предварительного бронирования через электронные ресурсы", - сказала директор.

Одной из мер будет возможность выбора точного времени посещения музея - она позволит контролировать единовременное количество туристов в Екатерининском дворце. Также для граждан РФ и стран ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии введут отдельный тариф. При этом, по словам директора музея, если эта квота не будет полностью раскуплена, такие билеты смогут приобрести граждане других стран.

По словам Таратыновой, в процессе работы над новой системой был проанализирован опыт зарубежных и российских музеев, в частности, Лувра и Музеев Московского Кремля.

Музей "Царское Село"

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром I для его жены Екатерины I, - одно из самых популярных туристических объектов России. Ежегодно музей посещают около 3 млн человек. По словам Ольги Таратыновой, 60-70% посетителей - туристы из Китая. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате. Территорию Екатерининского и Александровского парков общей площадью в 300 гектаров украшают больше сотни памятников.