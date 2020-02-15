Ширвиндт назвал разговоры об уходе с поста худрука Театра сатиры преждевременными

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра сатиры народный артист РФ Александр Ширвиндт считает, что говорить о его уходе с поста преждевременно.

Ранее в интервью Sobesednik.ru Ширвиндт сообщил, что у него есть мысли об уходе с должности худрука. "Известия" со ссылкой на источник в столичном департаменте культуры сообщили, что его место может занять актер и режиссер Сергей Газаров.

"Ничего конкретного сказать не могу, - сказал Ширвиндт в субботу ТАСС, комментируя появившуюся в СМИ информацию. - Все это пока разговоры. Мы, конечно, думаем, что дальше делать. Но говорить о моем уходе преждевременно. Сейчас я репетирую новый спектакль".

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году, с отличием окончив Щукинское училище, он был приглашен в Театр имени Ленинского комсомола, где проработал до 1968 года, исполнив около 30 ролей. С 1 марта 1970 года актер служит в Театре сатиры, а с 2000 года возглавляет коллектив. Он также ставит спектакли и играет как актер.

В кино снимается с 1956 года, исполнял различные роли в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Вокзал для двоих" и других.

С 1958 года преподает в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, с 1995 года - профессор кафедры "мастерство актера". Среди его выпускников Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник. За свою долгую творческую деятельность удостоен звания народного артиста РСФСР, награжден орденом "Дружбы народов", является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".