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В Набережных Челнах прошла онлайн-трансляция спектакля "Угасшие звезды"

Спектакль поставил главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев

КАЗАНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Спектакль "Угасшие звезды" в воскресенье показали в онлайн-режиме в кинотеатре в Набережных Челнах, его трансляция велась из Татарского государственного академического театра им. Г. Камала в Казани.

"Нам Рустам Нургалиевич Минниханов (президент Татарстана, - прим. ТАСС) и Министерство культуры в прошлом году, по случаю Года театра, выделили субсидию на покупку дорогого оборудования. Используя это оборудование, сегодня мы вам [подготовили] прямую трансляцию", - сказал перед мероприятием директор театра Ильфир Якупов, уточнив, что премьера спектакля состоялась 14 февраля.

По данным пресс-службы Минкультуры Татарстана, в 2019 году театр провел 11 онлайн-трансляций спектаклей и юбилейных вечеров, которые посмотрели более 24 тыс. зрителей. По словам Якупова, приведенным на сайте театра, ТГАТ им. Г. Камала организовывает онлайн-трансляции собственных мероприятий в интернете "уже третий год". Благодаря выделенным субсидиям, учреждение смогло приобрести собственное оборудование и решило впоследствии выйти на новый уровень - показывать спектакли на большом экране в кинотеатре.

Спектакль "Угасшие звезды" по пьесе татарского драматурга Карима Тинчурина на сцене ТГАТ им. Г. Камала поставил главный режиссер театра Фарид Бикчантаев. Действо на сцене переносит зрителя в будни татарской деревни. Главные герои спектакля - любящие друг друга Сарвар и Исмагил, а также горбун Надир махдум - сын муллы.

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