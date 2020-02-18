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75-летие Победы

Музыкальный марафон "Бессмертные песни Великой страны" начнется в Кремлевском дворце

Гости увидят выступление более 130 артистов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Открытие музыкального марафона "Бессмертные песни Великой страны", который в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в ряде городов России и Белоруссии, состоится во вторник на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве. Об этом сообщила пресс-служба организатора.

"Уникальный музыкальный проект, призванный еще раз оживить в памяти величайшее песенное наследие, которое мы так любим и которым так гордимся, песни, которые стали символом мужества, стойкости, любви к Родине", - говорится в сообщении.

Для гостей вечера-открытия выступят более 130 артистов, включая Академический хор и оркестр Росгвардии и солиста, автора проекта Александра Когана. Прозвучат песни военных лет: "Поклонимся великим тем годам", "Алеша", "Журавли", "День Победы", "Священная война" и многие другие.

Марафон продолжится в Ульяновске, Волгограде, Туле, Новороссийске, Мурманске, Ростове-на-Дону и Владивостоке, Бресте и Минске.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года.

Теги
Россия75-летие Победы
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