Впервые в Коми для фестиваля "Сыктывкарса тулыс" поставят оперу "Любовный напиток"

СЫКТЫВКАР, 18 февраля. /ТАСС/. Премьера знаменитой оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти "Любовный напиток" откроет 30-й международный фестиваль оперного и балетного искусства "Сыктывкарса тулыс" (Сыктывкарская весна) 9 марта в Сыктывкаре. Об этом рассказал во вторник журналистам главный режиссер Театра оперы и балета Республики Коми Илья Можайский.

"9 марта фестиваль откроет премьера спектакля Доницетти "Любовный напиток". Это знаменитая опера, известная во всем мире, но очень сложная вокально, поэтому даст стимул солистам театра. "Любовный напиток" никогда не ставился на сцене в Коми, и это удивительно, ведь он известен в России давно, но впервые будет показан в Сыктывкаре", - рассказал Можайский.

Оперу исполнят в основном на русском языке, но популярные арии прозвучат на итальянском.

Руководить оркестром будет новый главный дирижер театра Роман Денисов. Впервые в Сыктывкаре в этой постановке представит свою работу известный художник из Костромы Борис Голодницкий. Выбор пал на этот спектакль еще и потому, чтобы занять труппу, в которую недавно влилась большая группа молодых исполнителей, чтобы на каждую роль было несколько составов исполнителей.

"Мы представим современную, хулиганскую историю "Любовного напитка". Хор практически все время будет работать на сцене в диком темпе. Это вызов для артистов, но и большой праздник для зрителей, надеемся на их оценку", - подытожил Можайский.

Солисты из Большого

Как рассказал директор театра Дмитрий Степанов, 11 марта в рамках фестиваля состоится большой гала-концерт с участием солистов Большого театра. Среди них бывшая ведущая солистка театра в Коми Ольга Селиверстова. Готовится большой концерт в двух отделениях. Первое будет посвящено оперной музыке в исполнении приглашенных солистов, второе отделение - гала-концерт балета. 16 марта состоится камерный концерт-аперитив, посвященный итальянской музыке. Он пройдет в верхнем фойе театра, после гости смогут пообщаться с артистами.

Отдавая дань памяти народной артистке России Ии Бобраковой, имя которой носит фестиваль, в программу включили ее постановку - оперу "Евгений Онегин", которая живет на сцене уже много лет. Главные роли в нем исполнят приглашенные солисты. На роль Онегина приглашен солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Евгений Качуровский, который считается сейчас лучшим Онегиным в России. С партией Татьяны выступит солистка "Новой оперы" Екатерина Петрова.

"Дирижировать спектаклем будет Константин Хватынец, главный дирижер Московского театра оперетты, приглашенный дирижер Большого театра. Очень солидная компания. Спектакль Ии Бобраковой зазвучит в новом качестве. Наши артисты волнуются и хотят показаться рядом достойно", - добавил главный режиссер.

Концерт Мацуева

В программе фестиваля запланировано также множество познавательных мероприятий для всех, кто интересуется театральной жизнью: дискуссии, мастер-классы. В фойе театра развернутся выставки литературного музея имени Дьяконова, театральной викторины Национальной библиотеки Республики Коми.

"Завершит фестиваль большой концерт симфонического оркестра 29 марта, солистом будет всемирно известный пианист Денис Мацуев. В сопровождении оркестра он исполнит Второй концерт Сергея Рахманинова, а второе отделение он исполнит сольно, - сообщил Степанов. - Нынешний юбилейный фестиваль "Сыктывкарса тулыс" будет отличаться огромным количеством артистов, солистов и коллективов. Очень разнообразный, интересный для самого широкого круга зрителей".

Международный фестиваль "Сыктывкарса тулыс" проводится в Коми с 1991 года, это одно из наиболее значимых культурных событий региона. На сегодня проводится при поддержке правительства региона и Минкультуры России.