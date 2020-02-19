Создатели группы ABBA могут посетить показ мюзикла "Шахматы" в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Основатели шведской группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус могут приехать в Москву на показ российской версии их мюзикла "Шахматы", премьера которой состоится 10 октября в Театре МДМ. Композиторов пригласит их соавтор, поэт и драматург Тим Райс, о чем он сообщил в среду на презентации мюзикла в Москве.

"Эта презентация "Шахмат" - одна из самых волнительных, что я видел. И я не могу дождаться, когда мы увидим результат. Я очень надеюсь, что у меня получится убедить Бенни и Бьерна приехать в Москву и посмотреть это шоу", - сказал автор либретто.

История сохраняет актуальность

Мюзикл "Шахматы" создали в 1984 году британский поэт и драматург, обладатель премий "Оскар", "Тони", "Эмми" и "Грэмми" Тим Райс и шведские композиторы, участники группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. В центре сюжета - борьба русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону, которая разворачивается на фоне холодной войны между СССР и США. Прототипами главных героев стали шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер.

Мировая премьера мюзикла прошла в Лондоне в 1986 году. Версии мюзикла увидели зрители Норвегии, Дании, Канады, Австралии, Японии, Австрии, Швеции, США, Великобритании, Финляндии и других стран.

"Когда мы с Бенни и Бьорном начали писать этот мюзикл в 1981 году, мир был совершенно другим. Возможно, сейчас "Шахматы" стали более историческим произведением, но мы запечатлели человеческую природу и поступки, которые до сих пор актуальны", - заметил Райс, добавив, что никогда и не думал, что увидит постановку в России.

Посетивший презентацию Анатолий Карпов поделился, что, несмотря на то, что мюзикл был создан в период холодной войны, он не видит в нем жутких политических выпадов. "Я смотрел этот мюзикл в разных постановках в разных странах. Совершенно замечательная идея, содержание, блестящая музыка", - подчеркнул он.

Постановкой в России занимаются продюсерская компания "Бродвей Москва", режиссер Евгений Писарев и музыкальный руководитель Джон Ригби, автор русского текста - Алексей Иващенко.

Российская версия будет отличаться от предшествующих. "Я считаю, эту историю мы должны рассказать глазами русского шахматиста Анатолия, его душой", - рассказал Писарев.