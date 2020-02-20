Серебренников снимет фильм о докторе Менгеле

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза "Исчезновение Йозефа Менгеле". Об этом ТАСС в четверг рассказал продюсер картины Илья Стюарт.

Менгеле (1911-1979) - нацистский преступник, который проводил медицинские исследования на узниках Освенцима. За свою жестокость он получил прозвище "ангел смерти". После разгрома гитлеровской Германии Менгеле скрывался в странах Латинской Америки, неоднократно менял свое место жительства и сумел избежать ареста. В 1992 году с помощью анализа ДНК удалось доказать, что Менгеле умер в 1979 году в Бразилии.

"Мы очень рады, что возникла возможность поработать над экранизацией невероятно увлекательной книги Ольвье Геза и что наши французские партнеры предложили режиссерское кресло именно Кириллу Серебренникову, - сказал собеседник агентства. - Кирилл Семенович сам написал сценарий и, на мой взгляд, нашел верный ключ к этой истории".

По словам Стюарта, картина является копродукцией нескольких стран, как и предыдущий фильм режиссера - "Петровы в гриппе". Создатели, рассказал Стюарт, рассчитывают привлечь финансирование в рамках открывшегося Европейского кинорынка в Берлине, а также заняться предпродажей картины.

По данным издания Variety, производством ленты займется студия CG Cinema. В число продюсеров проекта также входят Шарль Жилибер и Хулио Чавесмонтес.