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Спектакли инклюзивных театров из Италии и Испании покажут на фестивале в Москве

Он пройдет в Центре им. Вс. Мейерхольда (ЦИМ) с 21 по 23 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Фестиваль особого театра "Протеатр. Международные встречи", который соберет шесть постановок с участием артистов с инвалидностью из России, Нидерландов, Испании и Италии, в шестой раз пройдет в Центре им. Вс. Мейерхольда (ЦИМ) с 21 по 23 февраля.

"Фестиваль популяризирует и исследует феномен особого театра, в котором участвуют люди с инвалидностью. Он привлекает внимание к проблеме культурных потребностей и сценической выразительности людей с инвалидностью, помогает увидеть их уникальный вклад в культуру", - сказали в пресс-службе.

Темой фестиваля в этом году объявлена "Презентация и репрезентация человека с инвалидностью". Откроет фестиваль постановка "Футуроны. Единицы будущего" - музыкально-пластический спектакль-фантазия о будущем инклюзивной театральной студии "Круг" при участии театра "Эскизы в пространстве". Испанская компания Danza Mobile & Alteracones DT покажет зрителям междисциплинарный танцевальный моноспектакль "Эллиот/Helliot", представляющий собой размышление о том, что значит быть современным танцором.

Танцевальные постановки и спектакль-комикс

Нидерландская компания Illusionary Rockaz Company (IRC) привезет два моноспектакля: "Наследие/Heritage", в котором объединяются брейк-данс и традиции индийского танца, и "Редо/Redo", рассказывающий о неиссякаемой силе воле, дисциплине и о том, что свои границы и пределы определяешь только ты сам.

Из Италии приедут артисты в инвалидных колясках, представляющие компанию Teatro La Ribalta - Academy of Arts for Diversity. Они вместе с еще двумя актерами выступят в спектакле-комиксе "Преодолимый/Superabile" и расскажут о своих буднях, о своих мечтах, о зависимости от сопровождения и о потере индивидуальности.

Зрители увидят еще один российский проект - пластический спектакль "Иноходец" об ином понятии красоты и грации в исполнении иркутского Театра танца Владимира Лопаева "PROдвижение". Помимо спектаклей в программу смотра вошли мастер-классы от ведущих инклюзивных театров.

Фестиваль является совместным проектом ЦИМа с общественной организацией и инклюзивной театральной студией "Круг". Он проводится при поддержке Голландского посольства, благотворительной организации Action for Russia's Children, Креативного коммуникационного агентства ICON.

Теги
ИспанияИталияНидерландыРоссия
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