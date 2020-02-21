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Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

Он называется "Ordinary Man" и включает 11 треков

Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн выпустил свой первый за 10 лет и 12-й по счету сольный студийный альбом "Ordinary Man". Предыдущую пластинку "Scream" музыкант выпустил в 2010 году.

В новый альбом вошли 11 треков. В их числе совместные композиции с Элтоном Джоном, Post Malone и Трэвисом Скоттом. В 2019 году Осборн выпустил несколько синглов с альбома, в частности, "Under the Graveyard" и "Straight to Hell".

По данным The Sun, в работе над альбомом также приняли участие бас-гитарист Guns N' Roses Дафф Маккаган и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит.

В январе Осборн впервые публично рассказал о своей борьбе с болезнью Паркинсона. Он сообщил, что проходит медикаментозное лечение. Из-за болезни ему пришлось отменить американскую часть своего турне No More Tours II.

Теги
ВеликобританияОсборн, Оззи
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