Компания WarnerMedia подтвердила воссоединение актеров сериала "Друзья" в новом проекте

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Мультимедийный конгломерат WarnerMedia ("УорнерМедиа") объявил о воссоединении состава популярного сериала "Друзья" для съемок в новом проекте для стриминговой платформы HBO Max ("Эйч-би-оу макс"), которая должна запуститься в мае 2020 года. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте WarnerMedia.

Отмечается, что режиссером и продюсером выступит Бен Уинстон, который будет сотрудничать с продюсерами оригинального сериала. По данным источника издания "Вэрайети" (Variety), все шесть актеров получат как минимум по 2,5 млн долларов за участие в проекте.

Информация о том, что HBO может снять продолжение "Друзей" появилась еще осенью 2019 года, после того как сериалу исполнилось 25 лет. Однако тогда журнал "Зе Холливуд репортер" (The Hollywood Reporter) писал, что "стороны пока далеки от достижения договоренностей".

Комедийный сериал "Друзья", рассказывающий о жизни шестерых приятелей на Манхэттене, транслировался телекомпанией Эн-би-си с сентября 1994 по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов. Сериал получил большое число наград, включая шесть премий Emmy ("Эмми") и один "Золотой глобус".