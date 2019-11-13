HBO может снять продолжение "Друзей"

ТАСС, 13 ноября. Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году. Об этом во вторник сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

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По его данным, представители телекомпании ведут переговоры о возрождении сериала с актерами Мэттом Лебланом, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером, исполнявшими в нем главные роли, а также с продюсерами Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман. При этом издание отмечает, что "стороны пока далеки от достижения договоренностей". "Даже в случае получения согласия все артисты имеют загруженные графики, которые будет сложно состыковать", - указал журнал.

Комедийный сериал "Друзья", рассказывающий о жизни шестерых приятелей на Манхэттене, транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов. Сериал получил большое число наград, включая шесть премий Emmy и один "Золотой глобус".

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входит HBO, планирует представить собственную платформу потокового видео HBO Max в мае 2020 года. Стоимость подписки составит $15 в месяц.