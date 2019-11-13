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HBO может снять продолжение "Друзей"

Согласно источникам журнала The Hollywood Reporter, сериал можно будет посмотреть на платформе HBO Max

ТАСС, 13 ноября. Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году. Об этом во вторник сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

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По его данным, представители телекомпании ведут переговоры о возрождении сериала с актерами Мэттом Лебланом, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером, исполнявшими в нем главные роли, а также с продюсерами Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман. При этом издание отмечает, что "стороны пока далеки от достижения договоренностей". "Даже в случае получения согласия все артисты имеют загруженные графики, которые будет сложно состыковать", - указал журнал.

Комедийный сериал "Друзья", рассказывающий о жизни шестерых приятелей на Манхэттене, транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов. Сериал получил большое число наград, включая шесть премий Emmy и один "Золотой глобус".

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входит HBO, планирует представить собственную платформу потокового видео HBO Max в мае 2020 года. Стоимость подписки составит $15 в месяц.

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