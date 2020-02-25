"Лед 2" собрал в прокате 1 млрд рублей быстрее, чем первая часть фильма

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Картина "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрала 1 млрд рублей за 10 дней проката, первая часть фильма преодолела эту планку за 12 дней. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокатной компании Sony Pictures Production and Releasing.

Мелодрама вышла в российский прокат 14 февраля и стала продолжением картины "Лед".

"По результатам прошедшего праздничного уикенда (20-24 февраля) фильм преодолел планку в 1 млрд рублей, при этом сделал это быстрее своего предшественника. Фильм "Лед" достиг отметки в 1 млрд рублей на 12-й день проката, в то время как "Лед 2" покорил этот рубеж за 10 дней", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день сборы картины составляют 1 млрд 177 млн 400 тыс. рублей, и картину посмотрело более 4,7 млн зрителей. Фильм Жоры Крыжовникова сохранил лидерство по кассовым сборам на 2-м уикенде.

"Лед 2" рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли в картине сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и другие.