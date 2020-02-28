Композитор, которому жаль. Пять необычных фактов о Фредерике Шопене

Как и многие другие его коллеги-гении — Вольфганг Амадей Моцарт, Феликс Мендельсон или Франц Шуберт, — он умер, не достигнув 40-летия. Кажется, что польский композитор с трудом мог выносить тяготы и, принимая все слишком близко к сердцу, сокращал свой жизненный срок. Может быть, поэтому все его работы, даже самые светлые, проникнуты такой тоской и печалью. Шопен родился 1 марта 210 лет назад

Однажды кто-то спросил у Фредерика Шопена, каким словом он мог бы описать настроение всех своих произведений. Композитор подумал и сказал, что в его родном польском языке есть слово "жаль" (zal). И в нем для Шопена заключалась целая радуга чувств: скорбь, ненависть, печать, предчувствие угрозы. Такую окраску он приписывал своему творчеству. Станислав Рихтер, прославленный русский пианист, говорил про него: "Таинственный, дьявольский, женственный, непонятный, всем понятный трагический Шопен". Такой же разной была и его жизнь, но, пожалуй, в большей степени она была трагичной.

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Родившись в 1810 году в музыкальной семье, он был с детства будто окутан каким-то неземным флером — у него были голубые глаза, белая, почти прозрачная кожа, а сам он проявлял удивительные интеллектуальные способности. Маленький Фредерик буквально проглатывает книгу за книгой, сочиняет стихи, концертирует с восьми лет, даже рисует. Его привлекают народное творчество и музыка, потому особое место в его жизни займут мазурки — польские танцы. А многие шопеновские мелодии появятся из простых песен, будут написаны в народных ладах, содержать народную ритмику, а иногда даже имитировать звучание разных национальных инструментов. Например, как в Балладе №2, F-dur (Оp. 38).

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Великий русский композитор и пианист Антон Рубинштейн сказал про Шопена легендарную фразу, которая есть во всех учебниках по музыкальной литературе: "Шопен — это бард, рапсод, дух, душа фортепиано". Поляк всего себя посвятил музыке, а именно — этому инструменту, действительно заставив его петь. Шопен музицировал в темноте Еще будучи ребенком, Фредерик страдал от ночных кошмаров и эпилепсии, но, несмотря на это, прямо посреди ночи он мог вскочить с кровати и побежать к фортепиано что-нибудь наигрывать. Позже он понял, что темнота дает ему настроиться на нужную волну. Поэтому, музицируя, он просил погасить все свечи, даже если был в гостях, при огромном количестве людей. Эта привычка сохранилась у него до конца жизни.

Описание "Фредерик Шопен в артистическом салоне Антония Радзивилла, Берлин, 1829 год", Генрих Семирадский © Fine Art Photographic Library/CORBIS/Corbis via Getty Images

В этом есть смысл, особенно если обратиться к его популярным ноктюрнам (в переводе с французского "ночной"). Их еще иногда называют песнями при луне. Как правило, это небольшая пьеса лирического характера — его ранние работы в этом жанре именно такие. Послушайте один из самых знаменитых — Ноктюрн №2, Es-dur (Оp. 9), написанный 1829–1830 годах.

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Всего Шопен написал более двух десятков ноктюрнов, и более поздние миниатюры не похожи на ранние — они мрачные, со сложной гармонией и драматическим сюжетом. Один из таких примеров — Ноктюрн №1, c-moll (Оp. 48), который он написал за семь лет до смерти, в 1841 году.

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Шопен писал исключительно для фортепиано Как бы странно это ни звучало, но такой большой композитор не писал больших произведений для оркестра или ансамбля. Ну, в целом не писал. Он, скажем так, пробовал — у него есть, например, два концерта для фортепиано с оркестром, и их даже исполняют на больших конкурсах или на концертах. Но все это были ранние опусы, когда он еще только искал себя. А нашел, как известно, в миниатюрах для фортепиано.

Возможно, это было связано с тем, что сам Шопен предпочитал играть не на большую аудиторию, а в маленьких салонах. Он вообще не любил публичные выступления — за всю свою карьеру дал от силы три десятка живых концертов. Он был таким странным исключением из правил, учитывая то, что многие музыканты зарабатывали (и до сих пор зарабатывают) в основном именно этим. Между тем Шопен был превосходным пианистом. О нем писали: "Совершенно не верится, что эта музыка создана человеком", "Он играл так самозабвенно, как никакой другой музыкант…" Про него говорили: "Единственный в своем роде, непохожий ни на одного музыканта". А многие исполнители-современники признавались, что исполнить его музыку так же, как это делал он, — невозможно. Послушайте, как Шопена играет другой великий композитор — Сергей Рахманинов.

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Шопен придумал специальное приспособление для растяжки пальцев У Шопена была небольшая ладонь. Возможно, поэтому у него так много красивых филигранных произведений, как говорят пианисты, на мелкую технику. Послушайте его "Фантазию-экспромт" (Оp. post. 66) с такими пассажами.

' YouTube / Chopin Institute'

Но чтобы быть настоящим виртуозом, нужно уметь совладать с любой техникой. Поэтому он придумал некий прибор, который носил с самой юности, даже во сне. Хотя он, конечно, приносил нестирпимую боль, но был, безусловно, очень эффективным. С помощью растяжки композитор и пианист мог работать со своей давней проблемой — сложными большими аккордами. Похожий способ был и у его современника — композитора Роберта Шумана. Тот фиксировал свои пальцы в растянутом положении, это закончилось довольно серьезной травмой, из-за чего Шуману пришлось закончить карьеру пианиста. Шедевральный "Собачий вальс" Шопен написал по просьбе любимой Они познакомились в Париже, в 1837 году. Аврору Дюпен знали под именем Жорж Санд, она была довольно знаменитой писательницей и эпатажной личностью — носила брюки, курила трубку, но, несмотря на это, была натурой чрезвычайно тонкой, нежной и влюбчивой (она была любовницей Проспера Мериме, Альфреда Мюссе и многих других).

Описание "Портрет Жорж Санд и Фредерика Шопена" по наброску Эжена Делакруа © Public Domain/PD-Art via Wikimedia Commons

Однажды в салоне у композитора и пианиста Ференца Листа собралась литературная и музыкальная аристократия. В тот вечер Шопен впервые увидел свою будущую возлюбленную. "Какая малоприятная женщина", — сказал он, влюбился в нее и прожил с ней девять лет своей жизни. Их отношения были очень нежными, Аврора всегда заботилась о своем возлюбленном, проявляя к нему чуткость и трепетность, ведь у Шопена было довольно слабое здоровье. Тот всегда отвечал ей взаимностью. Однажды, когда женщина играла со своей собачкой, она сказала, что если бы сама была композитором, то обязательно бы сочинила для своей собачки что-то шедевральное. Ну, Шопен и написал вальс, который впоследствии назовут "Собачьим вальсом", или "Вальсом маленькой собачки" (не тот, который из "Джентльменов удачи", а другой).

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В 1847 году их отношения закончились — композитор, который в тот момент уже страдал от туберкулеза, собрав все вещи, покинул поместье Жорж Санд в Париже. Это для столь хрупкой натуры, как Фредерик Шопен, стало очередным ударом, который он с трудом мог перенести. Шопен глубоко переживал разлуку с родиной В 1829 году в Варшаве прошла коронация русского императора Николая I. Это привело к гражданским волнениям, и 2 ноября 1830 года Шопен покидает Варшаву. Его друзья устроили ему пышные проводы и подарили сосуд с польской землей. Принимая его, композитор заявил, что уже никогда не сможет вернуться на родину. Эти слова оказались пророческими. Как известно, восстание не увенчалось успехом. Приняв эти события близко к сердцу, Шопен написал свой знаменитый "Революционный этюд".

' YouTube / Chopin Institute'

Композитор написал более пяти десятков мазурок — польских народных танцев. Тяжело переживая разлуку с родиной, он создал свою последнюю, пожалуй, самую проникновенную и печальную, Мазурку №4, f-moll (Оp. post. 68).

' YouTube / Chopin Institute'