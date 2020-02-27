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Кинематографисты Якутии снимают документальный фильм о сестре милосердия Кэт Марсден

Для съемок из Великобритании пригласили оператора Дэвида Уолдмана

ЯКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Якутская компания "Арктикфильм" стала инициатором проекта документального фильма об англичанке Кэт Марсден, которая в XIX веке отправилась из Британии в Якутию, чтобы найти лекарство от лепры - целебную траву, произрастающую в якутской тайге. Съемки о жизни англичанки уже начались в Якутске и Вилюйске, они продлятся до 1 марта, сообщила ТАСС в четверг руководитель проекта, продюсер, актриса Саха академического театра имени П. А. Ойунского Тамара Обутова.

Кэт Марсден была английской сестрой милосердия, посвятившей свою жизнь спасению людей от проказы. В феврале 1891 года, заручившись поддержкой российской императрицы Марии Федоровны и британской королевы Виктории, мисс Марсден отправилась в долгий путь длиной в 8 тыс. км в Якутию. Она пересекла почти всю Россию на санях, добравшись до Вилюйска. В 1892 году благодаря ее деятельности в селе Сосновка Вилюйского улуса (района) открылась лечебница для больных проказой. Свое путешествие в Сибирь Марсден описала в книге "На санях и верхом на лошади к изгнанным сибирским прокаженным".

"C 24 февраля по 1 марта съемки проходят в Якутске и Вилюйске (село Сосновка находится в 15 км). В организации съемок в Вилюйске приняли участие глава города и местные жители. Для съемочных работ из Великобритании приглашены оператор Дэвид Уолдман и г-жа Фелисити Астон, британский ученый, метеоролог, путешественница, первая женщина, которая пересекла Антарктиду, принимавшая участие в экспедициях в Арктике и Гренландии. Съемки планируется завершить осенью этого года", - сообщила Обутова.

Режиссером фильма является Руслан Тараховский, главный режиссер театра им. П. А. Ойунского, креативным режиссером и оператором выступает Дэвид Уолдман, привлечен оператор из Москвы Вячеслав Сачков. В число инициаторов проекта вошли также якутские ученые. Как отметила Обутова, проект на данный момент не финансируется, команда работает на энтузиазме, а картина позиционируется как независимое кино.

"Помимо съемок, у нас проводится методическая работа с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН и кафедрой фармакологии и фармации Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Ученые проводят работу над исследованием свойств растения [которое искала Кэт Марсден] "обыкновенная полынь" (кучукта)", - добавила Обутова.

ООО "Арктикфильм" занимается организацией съемок документальных фильмов, продвижением науки, искусства, образования, культуры, истории Якутии на международный уровень в целях приобщения широкой публики в России и за рубежом к культуре и традициям народов республики.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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