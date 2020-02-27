Концерт Пласидо Доминго в Москве не отменен

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Запланированное на 28 апреля выступление испанского певца и дирижера Пласидо Доминго в московском зале "Зарядье" не отменено, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе концертной площадки.

Театр Сарсуэлы в Мадриде ранее объявил об отмене выступлений Доминго 14 и 15 мая в связи со скандалом с обвинениями в сторону артиста в сексуальных домогательствах. Тенор 25 февраля распространил в испанских СМИ заявление, в котором извинился перед женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах, за причиненную им боль. Он также заверил, что готов взять на себя "всю ответственность" за обвинения, озвученные в последние месяцы.

"Концерт [Доминго в зале "Зарядье" 28 апреля] не отменен", - сказали в пресс-службе. Согласно афише, Доминго продирижирует "Реквиемом" Джузеппе Верди в исполнении Государственного оркестра России им. Светланова и Академического большого хора "Мастера хорового пения".

В августе прошлого года американское агентство Associated Press утверждало, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы имели место в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Три женщины, в частности, заверили, что Доминго пытался их поцеловать. В сентябре агентство сообщило, что еще 11 женщин обвинили тенора в домогательствах. Среди них американская певица Анджела Тернер Уилсон, которая утверждала, что подвергалась домогательствам со стороны Доминго во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах.

Сам 79-летний Доминго изначально подчеркивал, что обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают. По его словам, он вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.