20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах

Тенор также заверил, что готов взять на себя "всю ответственность"
Пласидо Доминго EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Пласидо Доминго
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Испанский оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его ранее в сексуальных домогательствах, за боль, которую им причинил. Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press со ссылкой на заявление тенора.

"Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру", - отметил певец. Он также заверил, что готов взять на себя "всю ответственность" за обвинения, озвученные в последние месяцы.

В августе прошлого года американское агентство Associated Press утверждало, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы имели место в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Три женщины, в частности, заверили, что Доминго пытался их поцеловать.

В сентябре AP сообщило, что еще 11 женщин обвинили тенора в домогательствах. Среди них - американская певица Анджела Тернер Уилсон, которая утверждала, что подвергалась домогательствам со стороны Доминго во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах.

Сам 79-летний Доминго изначально подчеркивал, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". По его словам, он вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.

Теги
Доминго, Пласидо
Реклама на ТАСС
Более 60 тыс. человек подали заявки для участия в конкурсе "Моя страна - моя Россия"
Очный этап конкурса для участников старше 18 лет пройдет с 1 апреля по 6 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС