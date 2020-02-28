На рок-фестивале "Чернозем" в Тамбове выступит Эмир Кустурица

ТАМБОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант, обладатель премий крупнейших кинофестивалей Европы Эмир Кустурица примет участие в рок-фестивале "Чернозем", который будет проходить с 14 по 16 августа в Тамбове. Кустурица выйдет на сцену в составе сербской группы The No Smoking Orchestra, рассказал ТАСС продюсер фестиваля Сергей Белозеров.

"Кустурица выступит в составе своей группы The No Smoking Orchestra, с которой он давно играет, композиции которой звучат в его фильмах. Мысль о том, чтобы пригласить Кустурицу у нас витала давно, в этом году мы в очередной раз подумали, что пора бы уже наконец-таки пригласить его, потому что все эти балканские вещи, они очень близко лежат к концепции нашего фестиваля как самого душевного события года", - сказал собеседник агентства.

Белозеров уточнил, что Кустурица станет первым иностранным музыкантом, выступившим на "Черноземе" за шесть лет его существования, и отметил, что все организационные вопросы с режиссером удалось решить весьма оперативно.

По данным пресс-службы фестиваля, свое участие в нем также подтвердили Гарик Сукачев, группа "Операция Пластилин", Вячеслав Бутусов, панк-группы "Бригадный подряд" и "Кис-Кис", формирование списка продолжается.

В текущем году "Чернозем" будет проходить под Тамбовом на площадке у Татарского вала в шестой раз. Он является крупнейшим событийным мероприятием региона. В 2019 году его посетило свыше 40 тыс. человек, это на 10 тыс. больше, чем годом ранее. Среди участников были Louna, Вадим Самойлов, Гарик Сукачев, группа "Алиса", "Ария", "Мумий Тролль" и многие другие.

Кустурица - сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки "Большой", в котором участвуют известные российские музыканты. Как актер, автор или соавтор сценария и режиссер Кустурица принял участие в создании более чем 30 фильмов.