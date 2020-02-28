На "Ленфильме" установят барельеф Алексею Смирнову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Барельеф актеру, участнику Великой Отечественной войны Алексею Смирнову, столетие со дня рождения которого отмечается 28 февраля, установят в здании петербургской киностудии "Ленфильм" на Каменноостровском проспекте, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

"В год столетия со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, участника Великой Отечественной войны Алексея Макаровича Смирнова Российское военно-историческое общество объявило открытый международный творческий конкурс на создание барельефа этому выдающемуся актеру. Барельеф планируется установить в помещении киностудии "Ленфильм", - говорится в сообщении РВИО.

Заявки будут принимать до 1 апреля, победителя объявят до 1 июля.

О Смирнове

Именно на "Ленфильме" Смирнов, в 1940 году окончивший театральную студию при Ленинградском театре музыкальной комедии, начал свою кинокарьеру. В конце 1950-х годов его пригласили на съемки фильма "Кочубей" Юрия Озерова, после эпизодической роли, в котором ему предложили сразу шесть ролей в других фильмах.

Смирнов много работал на "Ленфильме", снявшись в таких картинах, как "Полосатый рейс", "Три толстяка", "Свадьба в Малиновке", "Последние дни Помпеи", и многих других. Также среди известных ролей - Федю в новелле "Напарник" из комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965, Леонид Гайдай), Масленникова в "Семи стариках и одной девушке" (1968, Евгений Карелов), механик Макарыч в военной драме "В бой идут одни "старики" (1973, Леонид Быков). В общей сложности Смирнов снялся в более чем 80 фильмах.

"Актера любили коллеги - за его покладистый характер, особенную душевность. Он безоговорочно исполнял все трюки, понимал режиссерские задумки с полуслова. Его киногерои превратили застенчивого и неповоротливого добряка в любимца публики. Артисту буквально невозможно было пройти по улице неузнанным", - отмечается в сообщении на сайте "Ленфильма", опубликованном к юбилею артиста.

"Мало кому в мирное время был известен тот факт, что Алексей Смирнов героически проявил себя в боях во время Великой Отечественной войны, а в 1944 году лично брал в плен немцев", - рассказали на киностудии. Смирнов - кавалер ордена Красной Звезды и орденов Славы II и III степеней, награжден медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". Всего у него было 11 боевых наград.

Алексей Смирнов умер 7 мая 1979 года в Ленинграде на 60-м году жизни. Похоронен на городском Южном кладбище. Посвященные актеру мемориальные доски установлены в его родном Данилове (ныне - Ярославская область) и Санкт-Петербурге. В 2016 году в Данилове был открыт кинотеатр "Макарыч", получивший название в честь Смирнова.