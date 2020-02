Во Франции объявили лауреатов премии "Сезар"

Звание лучшего актера этим вечером был удостоен француз с марокканскими корнями Рошди Зем, сыгравший комиссара Дауда в фильме "Боже мой" (Roubaix, une lumiere, 2019). Лучшей актрисой стала Анаис Демустье, сыгравшая в фильме "Алиса и мэр" (Alice et le maire, 2019). Лучшим актером второго плана признали Сванна Арло из фильма "По воле божьей" (Grace a dieu, 2019).

Картина французского режиссера Жереми Клапена "Я потерял свое тело" (J'ai perdu mon corps, 2019) стала лучшим анимированным фильмом. Кроме того, за оригинальную музыку к нему свою статуэтку получил и композитор Ден Леви. Что же касается звуковых эффектов, то в этой номинации награду разделили Николя Кантен, Тома Дежонкер, Рафаэль Мутерд, Оливье Куанар и Ранди Том за работу над картиной "Зов волка" (Chant de loup, 2019).

Звание первой анимационной короткометражки было присвоено "Ночи пластиковых пакетов" (La nuit des sacs plastiques). В коротком метре среди кинофильмов победу одержал "Как надо" (Pile Poil, 2018). Лучшим дебютом был назван фильм "Папиша" (Papicha, 2019) режиссера и сценариста Мунии Меддур, в нем также "засветилась" и Лина Худри, признанная "лучшей молодой актрисой".

Среди иностранных фильмов, где соперничали "Боль и слава" (Dolor y gloria, 2019) Педро Альмодовара, "Молодой Ахмед" (Le Jeune Ahmed, 2019) Люка и Жан-Пьера Дардьенна, "Джокер" (Joker, 2019) Тодда Филлипса, "Лола" (Lola vers la mer, 2019) Лорана Мишели, "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood, 2019) Квентина Тарантино, "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, "Предатель" (Il traditore, 2019) итальянца Марко Беллоккьо, победа досталась именно корейцам. Команда, снимавшая эту картину, недавно получившую "Оскар" за лучший фильм, не смогла лично присутствовать на церемонии, но передала благодарность в записанном видеообращении.

Премия "Сезар" вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа с 1976 года. Она получила название в честь известного скульптора-авангардиста Сезара Бальдачини.