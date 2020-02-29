Во Франции объявили лауреатов премии "Сезар"

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Лучшим фильмом, по версии французской Академии искусств и технологий кинематографа, в 2020 году признана криминальная драма режиссера Ладжа Ли "Отверженные" (Les Miserables, 2019). Эта и другие награды были вручены на 45-й церемонии главной французской кинопремии "Сезар", проходившей в парижском концертном зале "Плейель".

Картина, повествующая о конфликте в парижском пригороде, начавшемся после задержания полицейскими подростка, подозреваемого в краже, в этом году собрала большинство наград. Помимо основной премии, "Отверженные" получили приз зрительских симпатий. Лучшим молодым актером стал Алексис Маненти, сыгравший полицейского Криса из подразделения по борьбе с преступностью. Четвертая статуэтка за эту картину досталась Флоре Вольпельер за лучшую работу по монтажу.

Второе место по количеству наград между собой разделили "Прекрасная эпоха" (La Belle Epoque, 2019) режиссера Николя Бедоса и "Офицер и шпион" (J'accuse, 2019) Романа Полански. Первая картина получила "Сезар" за лучшие декорации, за лучший оригинальный сценарий и, кроме того, сыгравшая в ней Фанни Ардан была признана лучшей актрисой второго плана. Полански же получил две персональные награды - лучший режиссер и лучшая адаптация сценария (совместно с писателем Робертом Харрисом), кроме того, жюри по достоинству оценило работу костюмера Паскалин Шаван.

Все три упомянутых фильма считались фаворитами перед началом церемонии: "Прекрасная эпоха" и "Отверженные" были представлены в 11 номинациях, в то время, как историческая драма "Офицер и шпион" о суде над французским офицером еврейской национальности Альфредом Дрейфусом, несправедливо обвиненным в шпионаже, - в 12.

Впервые в истории церемонии традиционная почетная премия "Сезар", которая вручается за заслуги перед миром кино и культуры, не нашла своего адресата. Незадолго до начала церемонии стало известно, что Брэд Питт, которому предназначалась статуэтка, отказался ее принять. Как отмечает телеканал LCI, причина отказа до сих пор неизвестна. После этого организаторы пытались предложить награду другим актерам, в том числе Мэтту Деймону, который сейчас участвует в съемках во Франции, однако безуспешно.

Скандальная награда

Команда, работавшая над созданием фильма "Офицер и шпион", в полном составе отказалась приходить на церемонию в связи с протестами и угрозами феминисток, а также из-за заявлений министра культуры Франции, по мнению которого, присвоение звания лучшего режиссера Полански стало бы "плохим знаком" на фоне борьбы с домогательствами. Кроме того, непосредственно перед началом церемонии у концертного зала собралась большая толпа участников феминистских организаций, которые держали плакаты с обвинениями в адрес Полански и критикой в адрес киноакадемии за допуск его работы к участию.

В самом начале церемонии французская актриса и комик Флоранс Форести, которой выпала роль ведущей, "чихнула" вместо того, чтобы произнести фамилию Полански, а также регулярно отпускала шутки по поводу домогательств и аплодировала всем объявленным картинам, кроме "Офицер и шпиона". Она также заявила, что на протяжении вечера будет "12 проблемных моментов", очевидно подразумевая 12 номинаций "Офицера и шпиона".

После того, как почти в самом конце было объявлено о присуждении Полански "Сезара" за лучшую режиссуру, некоторые гости встали со своих мест и покинули зал, не дожидаясь объявления главной премии за лучший фильм.

Остальные номинации

Звание лучшего актера этим вечером был удостоен француз с марокканскими корнями Рошди Зем, сыгравший комиссара Дауда в фильме "Боже мой" (Roubaix, une lumiere, 2019). Лучшей актрисой стала Анаис Демустье, сыгравшая в фильме "Алиса и мэр" (Alice et le maire, 2019). Лучшим актером второго плана признали Сванна Арло из фильма "По воле божьей" (Grace a dieu, 2019).