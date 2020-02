Кинокритик Разлогов назвал заслуженной премию фильма "Дау. Наташа" на Берлинале

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Фильм "Дау. Наташа" режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель, который получил "Серебряного медведя" Берлинале в номинации "Наиболее весомый художественный вклад" за операторскую работу, справедливо награжден этой премией - работу оператора Юргена Юргеса единодушно признают выдающейся. Об этом в субботу сообщил ТАСС президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов.

"Я думаю, что приз, безусловно, справедливый, потому что одна из самых сложных частей для работы, которая была основана на погружении в определенную ситуацию, она в мизансценах, в постоянных съемках того, что происходит. И вот с помощью четырех камер, если я не ошибаюсь, нужно было воссоздать происходящее независимо от воли оператора, и жюри оценило то, что удалось Юргену Юргесу", - сказал он.

Разлогов обратил внимание, что председатель жюри, "вручая эту премию, сказал, что мнения жюри по поводу самой картины разделились: были люди, которые были в энтузиазме, были люди, которые критически относились". "А что касается именно этого аспекта работы (операторской работы - прим. ТАСС), все единодушно поддержали, что это работа выдающаяся. С одной стороны, это приз не столько конкретной картине "Дау. Наташа", сколько проекту и участию в его создании оператора", - добавил собеседник агентства.

Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал в течение 12 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Картина рассказывает о жизни советского физика Льва Ландау. "Дау. Наташа" является одним из эпизодов проекта, это новелла про допрос буфетчицы Наташи, имеющей тайный роман с женщиной.

"Зла не существует"

Разлогов положительно оценил картину Мохаммада Расулофа "Зла не существует", завоевавшую главный приз на Берлинском кинофестивале.

"Картина действительно очень хорошая, очень оригинальная. Раскладывается с разных сторон проблема ответственности за лишение жизни. Структура сложная, четыре разных истории, которые связаны между собой персонажами, а иногда просто тематически. Поэтому у этой картины никаких проблем нет, картина получила заслуженный приз", - сообщил Разлогов.

Лента "Зла не существует" (There Is No Evil) снята иранскими, немецкими и чешскими кинематографистами. В основе сюжета истории четырех мужчин, рассказывающие о степени индивидуальной свободы. Один из них примерный семьянин, который имеет тайну от своих близких. Второй не может представить, что в состоянии убить человека, но должен это сделать. Еще один собирается сделать предложение своей девушке, однако неожиданность меняет его намерения. Последний - врач, который предпочел любимой работе затворничество. Каждый из героев оказывается перед необходимостью отстаивать свою свободу любой ценой.

Берлинский кинофестиваль

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр.

Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", их удостаивались исключительно голливудские картины. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".

Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. Если раньше немецкий форум проигрывал своим старшим братьям хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане он вышел на новый уровень.

Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек. В разных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира.