Александр Ширвиндт отпразднует двойной юбилей на сцене родного Театра сатиры

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт отметит в понедельник двойной творческий юбилей - 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя. Эти даты значатся на афише спектакля "Где мы?!..", в котором Ширвиндт исполнит одну из главных ролей.

"50 и 20 - это 70, плюс мои 85 лет. Солидная цифра получается. Надо думать о вечности. А я по-прежнему на посту", - сказал Ширвиндт, принимая поздравление ТАСС.

Ширвиндт уточнил, что, согласно записи в трудовой книжке, со 2 марта 1970 года служит в Театре сатиры в качестве актера, а с 2000 года еще и возглавляет родной коллектив. Он также ставит спектакли и играет как артист, в частности, в текущем репертуаре занят в нашумевшем спектакле "Где мы?!.."

"Идею этого спектакля принесли в театр Родион Овчинников и мой ученик по "Щуке" Саша Олешко, - рассказал Ширвиндт. - Потом мы с Федором Добронравовым подключились, и вместе сочинили некую фантасмагорию в двух действиях, которая идет у нас с февраля 2018 года".

По словам Ширвиндта, показом этой грустной и смешной истории об обитателях сумасшедшего дома решено было отметить его двойной юбилей пребывания в Театре сатиры. "Потом мы, конечно, соберемся за занавесом на так называемое чествование, где категорически не будет пафоса, почетных грамот и торжественных речей", - заявил Александр Анатольевич, подчеркнув, что застолье пройдет в рабочем порядке.

Говоря о своих дальнейших творческих планах, Ширвиндт сообщил, что сейчас репетирует мюзикл под названием "Дамское счастье" по роману Эмиля Золя. "Премьера спектакля состоится в Международный день театра 27 марта", - проинформировал худрук Театра сатиры.

Из биографии Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году, с отличием окончив Щукинское училище, он был приглашен в Театр имени Ленинского комсомола, где проработал до 1968 года, исполнив около 30 ролей. Со 2 марта 1970 года актер служит в Театре сатиры, а с 2000 года возглавляет коллектив. Он также ставит спектакли и играет как актер.

В кино снимается с 1956 года, исполнял различные роли в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Вокзал для двоих" и других.

С 1958 года преподает в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, с 1995 года - профессор кафедры "мастерство актера". Среди его выпускников Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник. За свою долгую творческую деятельность удостоен звания народного артиста РСФСР, награжден орденом "Дружбы народов", является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".