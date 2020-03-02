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Фильмы "Дылда" и "Грех" номинированы на премию "Ника"

Специальные призы получат актриса Юлия Снигирь и режиссер Рустам Ибрагимбеков

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пять российских картин, среди которых "Дылда" Кантемира Балагова и "Грех" Андрея Кончаловского, претендуют на старейшую национальную кинопремию "Ника" за 2019 год в главной номинации "Лучший игровой фильм". Объявление номинантов прошло в понедельник в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Лучшим игровым фильмом могут быть названы также "Айка" Сергея Дворцевого, "Одесса" Валерия Тодоровского и "Француз" Андрея Смирнова.

Лидерами по числу номинаций стал фильм "Француз" (девять категорий). Следом идет картина "Дылда", у нее восемь категорий. За лучшую режиссерскую работу приз могут получить Кантемир Балагов ("Дылда"), Сергей Дворецевой ("Айка") и Андрей Смирнов ("Француз").

В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатами могут стать Алексей Агранович ("Юморист"), Алексей Вертков ("Воскресенье"), Александр Паль ("Верность"), Леонид Ярмольник ("Одесса"). В аналогичной женской номинации заявлены Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Елена Сусанина ("Керосин").

Лучшими актерами второго плана могут быть названы Александр Балуев и Михаил Ефремов за фильм "Француз" и Евгений Цыганов ("Одесса"). За лучшую женскую роль второго плана статуэтку "Ники" могут получить Вера Алентова ("Воскресенье"), Нина Дробышева ("Француз"), Наталья Тенякова ("Француз").

Специальные призы

Актриса Юлия Снигирь, а также режиссер и драматург Рустам Ибрагимбеков получат специальные призы российской национальной кинематографической премии "Ника" за 2019 год. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве вице-президент Российской Академии кинематографических искусств Вадим Абдрашитов.

"Совет Академии принял решение вручить специальный приз "За исполнение роли в международном телевизионном проекте "Новый папа" Паоло Соррентино российской актрисе Юлии Снигирь", - сказал Абдрашитов.

Во втором сезоне нашумевшего проекта Соррентино, который вышел в январе 2020 года, Снигирь играет жену лекаря Пия XIII, который выхаживает персонажа Джуда Лоу Ленни Белардо. Ее героиню зовут Ева Новак, в прошлом модель девушка все силы отдает своему тяжело больному сыну.

Российский и азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков будет отмечен в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова. Специальный приз Совета Академии "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" за 2019 год будет вручен фильму "Шторм" Бориса Хлебникова. В номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" будет отмечена Елена Стишова.

Будут также отмечены лауреаты в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм". Кроме того, награды получат самые достойные операторы, сценаристы, художники по костюмам, композиторы. Награждение победителей в 33-й раз пройдет в Москве 29 марта в концертном зале "Вегас". Награду вручает Российская академия кинематографических искусств, основанная Юлием Гусманом в 1987 году.

Теги
Россия
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