Молодежный театр Коми подготовит первую постановку под шефством Александринского театра

СЫКТЫВКАР, 2 марта. /ТАСС/. Александринский театр возьмет шефство на создаваемым в Республике Коми государственным молодежным театром и поможет подготовить в этом году его первую постановку, сообщил в понедельник журналистам министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов.

"Александринский театр возьмет шефство на Молодежным театром Республики Коми. Один из наших главных аргументов в необходимости создания такого театра в том, что нужно переломить ситуацию оттока молодых талантов и создать условия для молодежи на севере. Новая сцена Александринского театра сегодня практикует экспериментальный формат работы. В этом году запланирована первая постановка молодежного театра республики под шефством Александринского театра", - сказал министр.

Соответствующие договоренности планируется закрепить в соглашении на Третьем Северном культурном форуме, который пройдет в Сыктывкаре с 11 по 13 марта. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин примет в нем участие в качестве эксперта.

На данный момент молодежный театр занимает площади в Театре драмы им. Виктора Савина, но в будущем переберется на собственную площадку - в кинотеатр "Октябрь" после завершения его реконструкции, отметил глава Минкультуры Коми.

"Минкультуры России выделит средства на реконструкцию "Октября" под молодежный театр. Сумма станет известна после завершения проектирования. Сусального золота там никто не рассматривает, это же молодежный театр, возможно, будет создано пространство в скандинавском стиле", - сообщил Емельянов.