В Москве впервые покажут новую версию проекта AES+F "Турандот"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Новая версия проекта арт-группы AES+F "Турандот" впервые будет показана в Москве. Показ пройдет в рамках выставки "Актуальная Россия: искусство памяти", которая откроется 5 марта в парке "Зарядье", вход на нее будет бесплатным, сообщила во вторник пресс-служба организаторов проекта.

"Впервые в Москве будет показана новая версия проекта AES+F "Турандот". В январе 2019 года в Палермо состоялась премьера постановки оперы Джакомо Пуччини, в которой художники Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес выступили сценографами и соавторами режиссера Фабио Черстича. В ней действие разворачивается на фоне мультиэкранного видео", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на выставке в "Зарядье" представят запись спектакля, сделанную в театре Комунале в Болонье. Торжественное открытие выставки пройдет в выставочном зале Медиацентра 5 марта, проект можно будет увидеть до 15 апреля. Вход на выставку и все мероприятия в ее рамках бесплатный.

"Искусство памяти - важный инструмент для сохранения культуры. От поколения к поколению память цепляется за материальные объекты, определяет структуру личности и структуру нашего общества. Проект "Актуальная Россия: искусство памяти" включает в единую иммерсивную среду произведения 50 художников со всей России, представляющих разные художественные направления и школы", - отмечается в сообщении.

Среди участников - художники Валера и Наташа Черкашины, Юлия Малинина и Роман Казус. Выставку дополнит образовательная программа - мастер-классы, кураторские и медиаторские экскурсии по выставке и круглые столы.

Проект "Актуальная Россия" организован Творческим союзом художников России и Фондом развития современного искусства. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

О группе AES+F

Концептуальные архитекторы Татьяна Арзамасова и Лев Евзович, а также график-дизайнер Евгений Святский сформировали группу AES в 1987 году, в 1995 году в ее состав вошел новый участник - фотограф Владимир Фридкес, и название стало звучать как AES+F. Международное признание коллектив получил в 2007 году, представляя проект "Последнее восстание" в павильоне России на Венецианской биеннале.

AES+F - участники ряда фестивалей и биеннале современного искусства во многих странах мира, их работы выставлялись, в том числе, в Государственном Русском музее, в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, в галерее Тейт в Лондоне и многих других. Произведения AЕS+F хранятся в собраниях музеев Стокгольма, Мюнхена, Парижа, а также в Московском музее современного искусства, Государственной Третьяковской галерее и других.