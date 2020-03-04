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Выставку фотографий Александра Родченко в Москве продлили до 14 июня

Всего в экспозиции представлено около 60 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выставка "Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation", которая открылась в Центре фотографии имени братьев Люмьер 24 января, продлится до 14 июня. Ранее планировалось, что выставка будет работать до 5 апреля, сообщает пресс-служба центра в среду.

"В Центре фотографии имени братьев Люмьер выставка Александра Родченко из коллекции фонда Still Art продлена до 14 июня", - говорится в сообщении. В экспозицию выставки вошли работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов.

На выставке представлены знаменитые портреты друзей Родченко - художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников журналов "ЛЕФ" и "Новый ЛЕФ". Среди них узнаваемый портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко на Мясницкой (1924) и знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала "ЛЕФ".

Также на выставке можно будет увидеть портреты семьи Родченко: матери фотографа, его жены Варвары Степановой и дочери Варвары Родченко. Кроме того, в состав экспозиции вошли архитектурные съемки и фоторепортажи: легендарные "Балконы" (1925), "Пожарная лестница" (1925), "Лестница" (1929), а также "Пионер - трубач" (1930) и "Пионерка" (1930).

Всего в экспозиции представлено около 60 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио. Сокуратором выставки выступил внук и ведущий специалист творчества Родченко Александр Лаврентьев. В рамках образовательной программы к выставке пройдут экскурсии от правнучки Родченко Екатерины Лаврентьевой, лекция о беспредметном искусстве Родченко от искусствоведа Андрея Сарабьянова, а также детский мастер-класс по фотоколлажу.

Александр Родченко (1891-1956) был одним из основоположников конструктивизма и создателей первой советской рекламы. Работал над агитационными плакатами, писал абстракции, иллюстрировал книги и изобрел приемы художественной фотографии, которые используются по сегодняшний день. Целую серию рекламных плакатов художник выпустил совместно с Маяковским. В технике фотомонтажа Родченко создавал не только плакаты, но и иллюстрации для книг и журналов - например, к поэме Маяковского "Про это". Фотографией Родченко стал заниматься с 1924 года. К тому времени он был не только состоявшимся художником, но и педагогом - преподавал в Московском художественно-техническом институте. После Великой Отечественной войны художник увлекся пикториализмом - направлением фотографии, делавшим снимки похожими на живописные работы. Художник умер 3 декабря 1956 года. В 2006 году в Москве была открыта Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко.

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