Из ремейка "Мулан" из-за движения #MeToo убрали возлюбленного героини

Продюсер фильма "Мулан" Джейсон Рид рассказал, что в картине не появится капитан Ли Шанг. Он был командиром и возлюбленным главной героини в оригинальном мультфильме 1998 года. Как пояснил Рид, персонаж Ли Шанга не соответствует требованиям движения #MeToo.

"Я думаю, особенно во времена движения #MeToo наличие командира, который одновременно является возлюбленным, - очень неудобно. Мы не думаем, что это уместно", - приводит слова Рида Collider.

В фильме Ли Шанга разделили на двух персонажей. "Одним стал командир Тун, который заменит ей [Мулан] отца и станет [для нее] наставником на протяжении фильма. Другой - Хонхэй, ее соратник в армии", - сообщил продюсер.

Актер Йосон Ан, который сыграл Хонхэя, описывает своего персонажа как спокойного, благородного и наблюдательного. По словам Ана, Мулан и Хонхэй не сразу находят общий язык, но затем во время службы становятся настоящими друзьями.

Премьера фильма в США запланирована на март 2020 года. Роль Мулан исполнит китайская актриса Лю Ифэй. Как указано на официальной странице картины в Instagram, всемирный кастинг по поиску исполнительницы главной роли занял год.

Хештег #MeToo распространился в соцсетях в октябре 2017 года. Отправной точкой послужил скандал вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах более 80 женщин, в том числе актрисы Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Актриса Алисса Милано популяризировала этот хештег, предложив женщинам делиться в сети своим негативным опытом.