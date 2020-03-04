Библиотека Маяковского в Петербурге планирует создать подземное книгохранилище на Фонтанке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге планирует в рамках реконструкции исторического здания на набережной Фонтанки построить подземное книгохранилище на 300 тыс. книг. Об этом сообщила в среду директор библиотеки Зоя Чалова во время выездного совещания на объекте с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

В здании бывшего подворья Троице-Сергиевой лавры на набережной Фонтанки, которое библиотека занимает с 1940 года, ведется реконструкция с обустройством открытых фондов и помещений для массовых мероприятий. Отреставрированное здание планируется открыть для читателей 1 сентября 2021 года.

"В реконструируемом здании хранилось 800 тыс. книг, три четверти фондов находились в нижних этажах, недоступных для читателей. Когда был разработан проект реконструкции библиотеки, основная идея была раскрыть фонды для читателей, сделать их доступными: пришлось убрать перекрытия, которые "резали" это помещение, построить анфиладу помещений, открытую для читателей, тем самым мы сократили место для хранения литературы. 300 тыс. пока нам трудно сказать, куда мы спрячем. Это трудно, это плохо для читателей, поэтому мы вышли с таким предложением - построить подземное книгохранилище между двумя зданиями", - сказала Чалова.

По ее словам, проект подземного книгохранилища "абсолютно безболезненный для окружающих зданий и для жителей", но условием для его реализации будут изменения в федеральном законодательстве об освоении подземного пространства зданий-памятников.

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров подтвердил, что ограничения по освоению подземных пространств вызывают проблемы при реставрации и приспособлении домов-памятников для современного использования. "Мы активно работаем над легализацией освоения подземного пространства зданий-памятников", - сказал Макаров. По его данным, проект соответствующих изменений находится на рассмотрении в Госдуме.

Губернатор Петербурга пообещал содействовать библиотеке в решении вопроса создания книгохранилища. "Сейчас мы реставрируем здание, где будет размещено и книгохранилище, и общественное пространство. В следующем году мы завершим реставрацию и капитальный ремонт этого здания и будем думать о книгохранилище. Необходимо внести ряд изменений в законодательство РФ, чтобы осваивать подземное пространство", - сказал Беглов.

Библиотека Маяковского

Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского - одна из старейших в Петербурге. Она ведет свои историю с открытия на Невском проспекте частной библиотеки издателя и книготорговца А. А. Черкесова в 1868 году. В 1919 году она была национализирована и преобразована в общедоступную. В дни блокады Ленинграда библиотека обслуживала жителей города, воинские части и госпитали. Объем фондов библиотеки на начало 2020 года составил более 1,7 млн единиц хранения.