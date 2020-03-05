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Спектакли "Золотой маски" покажут в российских кинотеатрах

Организаторы подчеркнули, что данный проект дает возможность зрителям по всей стране иметь доступ к актуальному театральному искусству

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российская национальная театральная премия "Золотая маска" и проект TheatreHD при поддержке Министерства культуры и Сбербанка открывают в четверг программу "Золотая маска" в кино".

"Шестой год подряд мы показываем лучшие спектакли, отмеченные фестивалем "Золотая маска", в кинотеатрах по всей России", - сказала генеральный директор компании CoolConnections (TheatreHD) Надежда Котова, подчеркнув, что данный проект дает возможность зрителям по всей стране иметь доступ к актуальному театральному искусству.

В этом году в кинотеатрах более чем 60 городов России покажут в прямой трансляции три спектакля ведущих московских театров: 5 марта - Вечер одноактных балетов "Ингер/Браун/Прельжокаж" Московского Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, 30 марта - спектакль "Иранская конференция" Театра наций, а 22 апреля - постановку "Добрый человек из Сезуана" Театра имени А. С. Пушкина.

Зрители европейской части России и уральского региона увидят спектакли в прямой трансляции одновременно со зрителями в театре. В регионах, где время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи.

Афиша проекта

Откроет программу 5 марта Вечер одноактных балетов "Ингер/Браун/Прельжокаж", который продолжает знакомить публику с работами мировых хореографов. Балеты "Прогулка сумасшедшего" Йохана Ингера (Швеция), "О сложная" Триши Браун (США) и "Свадебка" Анжелена Прельжокажа (Франция) впервые поставлены в России на сцене Московского Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Премьера состоялась 20 апреля 2019 года. Вошедший в программу балет "Свадебка" представлен в номинации "Лучший спектакль в современном танце" на премию "Золотая маска" 2020 года.

Продолжит проект "Золотая маска" в кино" объявленная на 30 марта "Иранская конференция" - спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева, в котором режиссер Виктор Рыжаков собрал команду из лучших артистов современного театра. В постановке заняты Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Авангард Леонтьев, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов и другие ведущие российские артисты. Премьера состоялась 9 апреля 2019 года. На "Золотую маску" 2020 года "Иранская конференция" выдвинута в нескольких номинация: "Лучший спектакль в драме, большая форма", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая женская роль" (Ксения Раппопорт), "Лучшая мужская роль" (Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Игорь Гордин).

Заключительным спектаклем в афише проекта "Золотая маска" в кино" значится 22 апреля "Добрый человек из Сезуана". Пьесу Бертольта Брехта поставил один из самых ярких современных режиссеров Юрий Бутусов на сцене Московского театра имени А. С. Пушкина. Премьера состоялась 1 февраля 2013 года. Главную роль проститутки Шен Те исполнила актриса Александра Урсуляк, за что была удостоена премии "Золотая маска" в 2014 году.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы.

В 2020 году фестиваль "Золотая маска" в 26-й раз пройдет в Москве, где с января по апрель будут представлены спектакли конкурсной и внеконкурсных программ. Церемония вручения премии "Золотая маска" состоится 15 апреля в концертном зале "Зарядье".

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