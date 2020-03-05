Книги единственного кочующего автора Крайнего Севера переведут на итальянский и китайский

ТАСС, 5 марта. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) приступил к переводу произведений ненецкой кочующей писательницы Анны Неркаги "Анико из рода Ного" и "Белый ягель" на итальянский и китайский языки. Об этом сообщил ТАСС директор издательства университета Сергей Симаков.

Проживающая на Ямале ненецкая писательница Анна Неркаги - единственный кочующий писатель на Крайнем Севере. Для многих читателей она стала проводником в мир и культуру ненецкого народа.

"Перевод [произведений "Анико из рода Ного" и "Белый ягель" Анны Неркаги] на итальянский начался. Думаю, в 2021 году увидим книгу", - сказал Симаков. Также он отметил, что вуз начал работу над переводом произведений на китайский язык, но он может занять больше времени.

О жизни ненцев на английском и испанском

По словам Симакова, ранее произведения самобытной писательницы были переведены ТюмГУ на английский язык. А в прошлом году по совместному проекту с издательством "Гара дэ Эдисьонс" и на испанский - тема сохранения самобытности, культуры и языка актуальна и для Испании. Издателем выступил Чусе Арагуэс - известный в своей стране борец за возрождение арагонского языка, который сейчас возглавляет список находящихся на грани исчезновения языков Евросоюза. Над переводом работал испанист, который первым перевел на русский книги Габриэля Гарсиа Маркеса.

Симаков отмечает, что издание произведений Анны Неркаги на английском, испанском и в скором времени итальянском и китайском языках повысит шансы автора на получение Нобелевской премии. Единственного в мире писателя-кочевника дважды выдвигали на соискание одной из самых авторитетных премий.

"Анико из рода Ного" была опубликована в 1976 году, а "Белый ягель" - в 1995 году. История девушки Анико на фоне картины разнообразной и глубокой жизни тундры отражает конфликт жизни привычной, традиционной для ненцев и новой, опрокидывающей старые порядки. Северный народ видит, что, благодаря нефти, открытой на их земле, у них появится не только топливо, но и "много других нужных вещей", понимает, что в школе-интернате изучение стихов Пушкина вполне совместимо с уроками охоты, оленеводства и рыболовства, с традиционными занятиями ненцев. Тундра ждет своих уехавших детей, которые смогут сделать ее жизнь лучше, а они уезжают на Большую землю.

Повесть "Белый ягель" рождается из опыта кочевой жизни Анны Неркаги в Байдарацкой тундре, опыта самосознания, нового открытия своего народа и размышлений о его судьбе, повесть насыщена ненецкой мифологией.

В Байдарацкой тундре за Полярным кругом Неркаги основала лагерь для сирот "Земля надежды", об этом в 2012 году режиссер-документалист Екатерина Головня сняла фильм "Неркаги". В 2014 году ее повесть "Белый ягель" экранизировал режиссер Владимир Тумаев, картина получила награды на 36-м Московском международном кинофестивале, на 21-м кинофестивале в Лос-Анжелесе, фильм был показан на фестивале российского кино в Милане.