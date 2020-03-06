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Графические работы Василия Кандинского представили в Перми на выставке "Арт-Пермь"

В экспозицию вошли 67 литографий, которые были изданы супругой Кандинского

ПЕРМЬ, 6 марта. /ТАСС/. Графические работы из коллекции "Цветозвуки" художника Василия Кандинского представили в Перми на XXII Международной выставке-продаже живописи, графики, скульптуры, фотографии "Арт-Пермь", которая открылась в пятницу в выставочном центре "Пермская ярмарка". Об этом журналистам сообщила руководитель проекта Вера Каргашина.

"Мы несколько лет мечтали этого автора привезти в Пермь. Она [коллекция] принадлежит семье коллекционеров Бушмаковых, у этой семьи есть свой зал в Эрмитаже. Проект, который здесь представлен, называется "Цветозвуки". Это настоящие, не какие-то копии, графики автора [Василия Кандинского]", - сказала она. Каргашина добавила, что на выставке "Арт-Пермь" представлено 67 литографий , которые были изданы супругой Кандинского - Ниной. "Они были изданы его женой после смерти автора", - отметила она.

По словам Каргашиной, всего в выставке принимают участие порядка 250 авторов из разных городов России и других стран. Стены залов украшают классические пейзажи и уличные граффити, массивные скульптуры и изящные ювелирные украшения и многое другое. Например, одна из участниц Ксения Беляева приехала из Испании, чтобы представить свои новые работы в технике коллажа. [Экспозиция] называется "Между мирами", она вдохновлена русской народной сказкой про Василису Прекрасную и процессами инициации женской природы. Разные моменты женской жизни здесь представлены, работы в технике "коллаж", здесь есть истории о любви и о материнстве, влюбленности, смерти. Я использую коллаж, потом акриловые краски", - поделилась художница с журналистами.

Еще один стенд, привлекающий особое внимание зрителей, - сицилийского художника Мельхиорре Наполитано, который работает в своей авторской технике. "Стиль художника он уникален, индивидуален. Это смешанная техника на бумаге ручной работы, он варит бумагу авторским способом. Художник вдохновлен страной "Вулканией" - это область Франции, область потухших вулканов. Здесь представлен цикл "Корни" и цикл "Вулкания", - рассказал журналистам представитель художника Кирилл Попов.

Впервые пермякам покажут экспозицию мастеров Академической дачи имени Репина. Работы, созданные на территории старейшей творческой базы Союза художников России, представят 20 мастеров.

"Арт-Пермь" - это международная выставка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства. Она проходит в Перми с 1999 года, в этом году - с 6 по 15 марта.

Теги
РоссияПермский край
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