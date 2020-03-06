Валерий Гергиев и Пласидо Доминго выразили поддержку Китаю в борьбе с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев и знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго выразили поддержку Китаю в связи с ситуацией с коронавирусом, пожелав скорой победы над ним, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Соответствующее видеообращение опубликовало в пятницу агентство "Синьхуа" на своей странице в Facebook .

"Мой близкий друг Пласидо Доминго и я работаем вместе более 30 лет. Мы оба любим путешествовать по миру, и мы оба сердцем с Китаем, особенно в эти недели. Мы думаем о вас, мы знаем, что страна справится с этой внезапно появившейся проблемой. Воля китайского народа огромна. Усилия уже приложены. <…> Мы хотим вам пожелать быстрой победы над этой внезапно вспыхнувшей проблемой - коронавирусом", - сказал Гергиев в видеообращении к гражданам Китая.

Мариинский театр поддерживает регулярные контакты с китайскими учреждениями культуры. Так, в конце 2019 года состоялся гастрольный тур творческих коллективов Мариинского театра по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в ходе которого артисты выступили в том числе на крупнейших площадках КНР. В январе 2020 года на Приморской сцене Мариинки прошли гастроли Ляонинского балета Китая.

В начале февраля на фоне ситуации с распространением коронавируса было принято решение о переносе концерта Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы, заявленного в Мариинском театре на 11 февраля, "на более благоприятное время, когда слушатели смогут насладиться музыкой без лишних волнений". В Мариинке тогда отметили, что китайский оркестр вернется с гастролями в Петербург ближе к завершению театрального сезона 2019/20.