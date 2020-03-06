{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Валерий Гергиев и Пласидо Доминго выразили поддержку Китаю в борьбе с коронавирусом

Воля китайского народа огромна, отметил художественный руководитель - директор Мариинского театра в видеобращении
Директор Мариинского театра Валерий Гергиев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Директор Мариинского театра Валерий Гергиев
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев и знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго выразили поддержку Китаю в связи с ситуацией с коронавирусом, пожелав скорой победы над ним, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Соответствующее видеообращение опубликовало в пятницу агентство "Синьхуа" на своей странице в Facebook.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Мой близкий друг Пласидо Доминго и я работаем вместе более 30 лет. Мы оба любим путешествовать по миру, и мы оба сердцем с Китаем, особенно в эти недели. Мы думаем о вас, мы знаем, что страна справится с этой внезапно появившейся проблемой. Воля китайского народа огромна. Усилия уже приложены. <…> Мы хотим вам пожелать быстрой победы над этой внезапно вспыхнувшей проблемой - коронавирусом", - сказал Гергиев в видеообращении к гражданам Китая.

Мариинский театр поддерживает регулярные контакты с китайскими учреждениями культуры. Так, в конце 2019 года состоялся гастрольный тур творческих коллективов Мариинского театра по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в ходе которого артисты выступили в том числе на крупнейших площадках КНР. В январе 2020 года на Приморской сцене Мариинки прошли гастроли Ляонинского балета Китая.

В начале февраля на фоне ситуации с распространением коронавируса было принято решение о переносе концерта Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы, заявленного в Мариинском театре на 11 февраля, "на более благоприятное время, когда слушатели смогут насладиться музыкой без лишних волнений". В Мариинке тогда отметили, что китайский оркестр вернется с гастролями в Петербург ближе к завершению театрального сезона 2019/20.

Теги
ИспанияРоссияКитайДоминго, ПласидоГергиев, Валерий АбисаловичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Эрмитаж открыл постоянную экспозицию русских икон
На выставке также показаны оклады, кресты и элементы архитектуры православного храма - Царские врата и скульптура
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС