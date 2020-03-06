Кинофестиваль "Дух огня" открылся в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" прошла в пятницу в Ханты-Мансийске, передает корреспондент ТАСС.

"Мы рады в 18-й раз открыть кинофестиваль. Это год совершеннолетия и очень важно, что мы подошли к этому рубежу <...> В этом году Югра отмечает 90-летие со дня своего создания. И в этой связи тот огонь, что фестиваль приносит на югорскую землю, создает условия для возможности проявится первому таланту", - сказала в ходе церемонии открытия губернатор Югры Наталья Комарова.

В свою очередь кинорежиссер, президент фестиваля Сергей Соловьев в видеообращении отметил, что рад вновь сообщить об открытии фестиваля. "Это легкое, прекрасное ощущение света и счастья. Я очень горжусь, что в 18-й раз мне приходится говорить: "Мы открываем фестиваль". Это чудесная тема, что мы открываем его вновь", - сказал он.

Как сообщала в пятницу ТАСС исполнительный директор кинофестиваля "Дух огня" Лариса Журавлева, из-за коронавируса в Ханты-Мансийск не смогли приехать режиссер "Пиноккио" Маттео Гарроне и главный герой ленты Роберто Бениньи. Также из-за коронавируса на фестивале отсутствует председатель международного жюри Энн Хуэй из Гонконга (Китай).

О фестивале

XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. Тема фестиваля в этом году - "Пусть всегда будет... Мировое детское и юношеское кино". Картиной открытия стала лента двукратного обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля, итальянского режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио". Среди нововведений - показ сериалов, которые еще не вышли на телевидении.

В международном конкурсе и конкурсе российских дебютов участвуют по восемь картин. В частности, среди отечественных - ленты "Холодно" Авдотьи Александровой, "Котел" Евы Басс, "Аутло" Ксении Ратушной и другие. В международном конкурсе - картины "Двадцатый век" режиссера Мэттью Рэнкина (Канада), "Метаморфоза птиц" Катарины Вашконселуш (Португалия), "Чудеса в Монфермей" Жанны Балибар (Франция), "Преступный человек" Дмитрия Мамулии (Россия, Грузия) и другие. Международное жюри возглавил гонконгский режиссер Энн Хуэй.

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.