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Распространение коронавируса нового типа

Гастроли Большого театра во Франции состоятся, несмотря на коронавирус

Однако после возвращения артисты театра должны будут находиться в домашнем карантине

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) не отменит гастроли во Франции c 10 по 15 марта, несмотря на коронавирус. Но программа скорректирована с учетом того, что после возвращения артисты театра должны будут находиться в домашнем карантине, сообщил ТАСС в субботу генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Ранее 5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - гражданами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Им необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции.

"Мы обсудили ситуацию с нашими французскими партнерами. Было принято решение скорректировать программу с учетом того, что по возвращении артисты должны будут находиться 14 дней в домашнем карантине. Из-за этой меры у нас оказались под угрозой репертуарные спектакли в Москве - "Кармен" и "Бал-маскарад", поэтому мы были вынуждены незначительно сократить состав хора и оркестра для гастролей, а также заменить некоторые спектакли в Париже и Тулузе на другие, где задействованы артисты, не занятые в ближайших спектаклях в Москве", - сообщил Урин.

Выступления в Тулузе 10-12 марта пройдут в Зале Зернового рынка в рамках фестиваля "Франко-русские музыкальные связи" (Les Musicales Franco-Russes). Во французской столице театр выступит в Парижской филармонии. До этого планировалось, что на гастроли полетят 85 артистов хора - этот состав сократили на 30 человек, и оркестр в составе 110 человек - его сократили до 90 человек.

"Мы не везем, к сожалению, "Мазепу" Чайковского, потому что тогда надо было бы задействовать практически весь хор. Вместо этой оперы в концертном исполнении мы представим в Тулузе "Иоланту" Чайковского. Затем, как и планировалось, будут представлены "Евгений Онегин" и концерт с фрагментами из произведений Бородина, Рахманинова и других русских композиторов. Что касается парижской части гастролей, то в этой программе "Мазепу" заменит "Евгений Онегин", а ранее объявленная оратория "Иван Грозный" заменена "Сказкой о царе Салтане", - уточнил генеральный директор ГАБТ.

Художественным руководителем фестиваля в Тулузе, в рамках которого состоятся выступления артистов Большого театра, является Туган Сохиев, музыкальный руководитель - главный дирижер ГАБТ. Все спектакли и концертная программа французских гастролей пройдут под его управлением.

"Все билеты на спектакли уже проданы. Мы должны выполнить все обязательства перед французской стороной. Когда мы обсуждали с нашими партнерами эту непростую ситуацию, они сказали, что французские зрители очень ждут выступления наших артистов, они хотят услышать русскую оперу", - добавил Урин.

Теги
РоссияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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